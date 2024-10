Novo Mateus Hiper Casa Forte gera cerca de 600 empregos no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Grupo Mateus é responsável por gerar cerca de 600 vagas de emprego na cidade do Recife, todas em carteira assinada. A novas oportunidades foram para a nova loja do grupo, que foi inaugurada nesta quinta-feira (24).

Primeira no ramo de varejo do grupo no estado, o Mateus Hiper Casa Forte, fica localizado no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife. Essa será a 11° loja da empresa no estado, sendo 9 delas na Grande Recife.

Também presente na cidade de Caruaru, a companhia é responsável pela geração de 4.346 empregos diretos em Pernambuco. Ilson Mateus, fundador do grupo, disse que, no mês de novembro, a empresa deve estar fazendo a contratação de mais 600 pessoas para a inauguração de mais uma loja, agora em Boa Viagem, no Recife.

“Nossa responsabilidade com desenvolvimento socioeconômico do estado é proporcional ao nosso crescimento. Ainda no mês de novembro deste ano, abriremos mais uma loja na capital pernambucana. Estamos falando de mais contratações, cerca de 600. Sem contar os empregos indiretos gerados. A loja em Boa Viagem já é uma realidade e, muito em breve, iremos inaugurá-la. Nossos planos de expansão para Pernambuco não param por aqui”, garantiu o fundador do Grupo Mateus, Ilson Mateus.

Vagas de emprego do Grupo Mateus

Na página do Grupo Mateus no site da Gupy ainda existem algumas vagas disponíveis para a nova loja, em Boa Viagem, você pode acessar clicando aqui.

Sobre o novo Mateus Hiper Casa Forte

O novo Mateus Hiper Casa Forte se destaca pelo padrão mais moderno e amplo. São cerca de 6 mil m² somente de área de venda, galeria de lojas e um estacionamento com mais de 700 vagas, entre carros e motos.

Além dos mais de 17 mil produtos à venda, a loja possui uma praça gastronômica, com restaurante para 180 pessoas e cardápio que passeia da comida regional à oriental.



A loja ainda tem uma cafeteria, padaria e adega com cerca de mil rótulos. A curadoria de vinhos está sob a responsabilidade de outra bandeira do Grupo, o Spazio, que também ocupa um espaço diferenciado dentro da nova loja.