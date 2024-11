Pernambuco inicia temporada de cruzeiros e espera receber 30 mil visitantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com a expectativa de ultrapassar a marca de 30 mil visitantes, a temporada de cruzeiros 2024/2025 teve início na manhã desta quinta-feira (31), no Porto do Recife, com a chegada do navio Viking Jupiter. Para o período, o estado pernambucano espera receber mais de 20 cruzeiros. Para garantir uma experiência inesquecível aos turistas, a Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco (Setur-PE), em parceria com Sesc, Senac e a Loja de Bebidas de Pernambuco, vinculada à Adepe, preparou um receptivo inédito para os cruzeiristas que aportaram na capital pernambucana.

O receptivo contou com capacitação para guias e taxistas durante o mês de outubro. Além disso, o Senac foi responsável pela entrega do tradicional bolo-de-rolo aos turistas que desembarcaram no Recife hoje. A Loja de Bebidas de Pernambuco ofereceu uma degustação de cachaças pernambucanas e o Sesc realizou uma amostra da nossa cultura com apresentações de maracatu na Praça do Marco Zero. Além do tradicional receptivo de frevo, promovido pela Empetur, que tocou dentro do Terminal Marítimo.

"O objetivo é que o turista que esteja hoje aqui saia com a memória positiva do nosso Estado, para que ele volte e divulgue essa recepção calorosa que nós construímos. De acordo com a Clia (Associação Internacional de Linhas Cruzeiros), cada cruzeirista gasta, em média R$700, ao desembarcar. Então quando calculamos a quantidade de passageiros, de turistas que vão passar na temporada, temos a previsão de impacto de R$20 milhões de reais diretos na economia do nosso estado. Isso é emprego, renda, riqueza para a nossa população", destaca Paulo Nery, Secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco.

“É com grande satisfação que damos as boas-vindas ao primeiro navio vindo da Europa dando início à temporada de cruzeiros no Porto do Recife. Hoje, celebramos não apenas a chegada de mais uma embarcação, mas o começo de um período que representa importantes ganhos para economia e turismo do nosso Estado”, pontuou o presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia.

Com essa série de ações, Pernambuco se consolida como um destino turístico de excelência, oferecendo aos visitantes uma experiência completa e memorável. A expectativa é que a temporada de cruzeiros movimente a economia local e fortaleça a imagem do estado como um destino turístico de alto nível.

Ônibus elétrico

Durante a ocasião, o Governo de Pernambuco, por meio do por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), promoveu uma ação com o objetivo de atrair mais visitantes para os pontos turísticos do Recife e de Olinda. A linha 1091 - Centros Históricos teve início a partir desta quinta-feira (31), com paradas obrigatórias de embarque e desembarque localizadas no Marco Zero (av. Alfredo Lisboa), Terminal Marítimo, Mercado Eufrásio e Casa da Cultura.

A iniciativa, que visa a uma melhor experiência para os turistas, vai até o dia 3 de novembro. O serviço opcional está sendo realizado por micro-ônibus elétrico que comporta 35 pessoas, 20 sentadas e cerca de 15 em pé, e custa R$ 7,70 por passageiro, aceitando pagamento com cartões de débito ou crédito, Pix e Vem Comum. No domingo, a linha fará um itinerário diferente dos dias úteis e sábado.

Confira o itinerário dos dias úteis e do sábado:

Terminal/ponto de retorno:

Avenida Alfredo Lisboa, Praça Barão do Rio Branco (Marco Zero), Avenida Alfredo Lisboa, Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Avenida Norte, Praça General Abreu e Lima, Rua Alexandre Moura, Avenida Cruz Cabugá, Avenida Olinda, Avenida Sigismundo Gonçalves, Retorno Avenida Liberdade, Praça do Carmo.

Ponto de retorno/terminal:

Praça do Carmo, Avenida Sigismundo Gonçalves, Avenida Presidente Kennedy, Travessa do Pisa, Avenida Olinda, Avenida Agamenon Magalhães, Avenida Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Rua Floriano Peixoto, Praça Visconde de Mauá (Casa da Cultura), Travessa do Cais da Detenção, Ponte Velha, Rua Dr. José Mariano, Rua da Aurora, Ponte do Limoeiro, Avenida Militar, Cais do Apolo, Cais da Alfândega, Avenida Alfredo Lisboa.

Itinerário exclusivo do domingo:

Terminal/ponto de retorno:

Terminal Cais de Santa Rita, Avenida Martins de Barros, Ponte Conde Maurício de Nassau, Avenida Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo, Avenida Militar, Ponte do Limoeiro, Avenida Norte, Praça General Abreu e Lima, Rua Alexandre Moura, Avenida Cruz Cabugá, Avenida Olinda, Avenida Sigismundo Gonçalves, Retorno Avenida Liberdade, Praça do Carmo.

Ponto de retorno/terminal:

Praça do Carmo, Avenida Sigismundo Gonçalves, Avenida Presidente Kennedy, Travessa do Pisa, Avenida Olinda, Avenida Agamenon Magalhães, Rua Rampa, Avenida Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Rua Floriano Peixoto, Praça Visconde de Mauá (Casa da Cultura), Travessa do Cais da Detenção, Ponte Velha, Rua Dr. José Mariano, Rua da Aurora, Ponte do Limoeiro, Avenida Militar, Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua Imperador Dom Pedro II, Rua Siqueira Campos, Avenida Dantas Barreto (Pista Leste), Avenida Nossa Senhora do Carmo, Avenida Martins de Barros, Cais Santa Rita (Via da Beira Mar), Cais Santa Rita (Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita), Terminal Cais de Santa Rita.