Ministério autoriza o projeto "Noronha Verde", focando na descarbonização da ilha com energia renovável

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou nesta sexta-feira (1º) uma portaria autorizando a Neoenergia Pernambuco a ampliar a geração de energia renovável em Fernando de Noronha por meio de energia fotovoltaica e armazenamento em baterias.

A iniciativa faz parte do projeto "Noronha Verde", que visa alcançar até 85% de descarbonização na ilha, atualmente abastecida em sua maioria por diesel.

O projeto pretende tornar Fernando de Noronha a primeira ilha habitada na América Latina a alcançar essa meta de descarbonização, contribuindo para a transição energética com a substituição de combustíveis fósseis por energia limpa.

Além de seus benefícios ambientais, o projeto trará impactos positivos para os brasileiros ao reduzir encargos e subsídios na conta de energia, atualmente pagos por todos os consumidores do país através da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), que subsidia a energia gerada a diesel na ilha.

Cronograma

A previsão é que o "Noronha Verde" entre em operação no início de 2027, com um investimento estimado em R$ 300 milhões.

O projeto envolve o Governo Federal, através do MME, e o Governo do Estado de Pernambuco, e será licenciado pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH), com anuência do ICMBio. Com a publicação da portaria, a Neoenergia terá 30 dias para apresentar um plano de investimento detalhado.

Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia, reforçou a importância da iniciativa para a sustentabilidade e inovação, uma vez que possibilita a produção de energia renovável em um sistema isolado e reduz os encargos com a energia gerada por combustíveis fósseis, pagos por consumidores em todo o Brasil.

“Este projeto representa um grande avanço para a Ilha e para o setor elétrico nacional, na medida em que viabiliza a produção de energia renovável num sistema isolado como o de Fernando de Noronha”.

A governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause (Cidadania), afirma que desde o começo da gestão tem investido no fortalecimento das fontes renováveis, e a prioridade é que seja feita de maneira “eficiente, sustentável e promova justiça social e climática”.