Raquel Lyra transmite cargo à vice-governadora Priscila Krause para cumprir agenda em Portugal

A governadora Raquel Lyra (PSDB) realizou, neste domingo (27), a transmissão de cargo para a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania) por ocasião da viagem a Portugal no período de segunda-feira (28) a sexta-feira (1°). A gestora irá cumprir uma série de agendas mirando a captação de investimentos na Europa para o Pernambuco.

"Estou deixando minha amiga Priscila Krause no comando do governo nesse período. Vamos fortalecer a representação diplomática entre Pernambuco e Portugal e trabalhar para captar investimentos para nosso estado", declarou Raquel Lyra.

A programação da governadora em Portugal inclui uma audiência com secretários de estado das comunidades portuguesas, reunião com o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, visita ao Instituto Pernambuco - Porto para assinatura de convênio e ao Porto Digital Europa para lançamento de edital de formação internacional.