Agência de Empreendedorismo de Pernambuco fornece linha de crédito para vendas de fim de ano; veja como ter acesso

Com taxas atrativas e condições facilitadas, a AGE-PE oferece crédito para empreendedores pernambucanos se prepararem para as vendas natalinas

Com a proximidade do Natal, muitos empreendedores enfrentam uma corrida contra o tempo para preparar seus negócios para o aumento das vendas.

As festividades de fim de ano movimentam a economia e atraem consumidores em busca de presentes, decorações e serviços.

A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE-PE) lançou iniciativas voltadas para facilitar o acesso ao crédito.

Oportunidades de financiamento para empreendedores

O crédito pode ser usado para diversos fins, como:

Aquisição de estoque;

Contratação de funcionários temporários;

Investimento em marketing e organização de promoções especiais.

A diretora-presidente da AGE, Angella Mochel, enfatiza a importância do Natal e das festividades de fim de ano para o comércio local.

“Não apenas o Natal, mas também o Réveillon e as reuniões de fim de ano são oportunidades valiosas para os empreendedores. É um período em que se pode criar promoções e atrair mais clientes, e a AGE-PE está aqui para dar o suporte necessário”, afirma Mochel.

Amélia Bastos, fundadora da empresa Amélia Bastos Flores Secas, é conhecida por seus arranjos natalinos.

Imagem: Amélia Bastos, fundadora da empresa Amélia Bastos Flores Secas, trabalha com buquês e guirlandas artesanais. - Divulgação

“Os mini buquês e guirlandas são os nossos principais produtos nessa época do ano. Começamos a produção em novembro para atender a demanda dos clientes”, comenta a empreendedora, destacando a importância de ter um capital disponível para investimento.

Linhas de crédito

Para ter acesso ao crédito, os empreendedores devem:

Ser residentes e estar atuando no território de Pernambuco;

Apresentar pelo menos seis meses de faturamento comprovado.

A AGE-PE está aberta a todos os tipos de empreendedores, incluindo Microempreendedores Individuais (MEIs) e aqueles que ainda não estão formalizados.

Para os empreendedores informais, o financiamento pode chegar até R$ 3 mil, enquanto os MEIs podem obter até R$ 21 mil.

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte têm a possibilidade de acessar até R$ 3 milhões.

Como ter acesso?

Os interessados em acessar as linhas de crédito oferecidas pela AGE-PE podem obter mais informações por meio do site oficial da agência, ou através do WhatsApp (81) 3183-7450.