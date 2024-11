Praia de Guadalupe ganha novo condomínio do Grupo JCPM em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Praia de Guadalupe é aquilo que se costuma chamar, sem exagero, de espetáculo da natureza. Um tesouro escondido e pouco explorado onde - por capricho do ambiente - mar, rio, mata se encontram. É uma faixa de areia branca, diante de um mar de águas calmas, mornas e cristalinas; margeada por coqueiros e árvores da mata atlântica. Esses três quilômetros de praia, de beleza natural preservada, estão localizados na Costa de Sirinhaém, no Litoral Sul de Pernambuco, a 80 km do Recife.



Quando a maré baixa, formam-se piscinas naturais, com recifes de coral e peixinhos coloridos, que se deixam ver. A trilha sonora fica por conta do movimento das ondas e dos bem-te-vis, sanhaços e sabiás. Em Guadalupe, as águas salgadas do oceano recebem a visita das águas doces do Rio Formoso, completando a exuberância da região.



É nesse cenário surpreendente que o Grupo JCPM está implantando o Condomínio Praia de Guadalupe, um empreendimento turístico de alto padrão, com área total de 1,2 milhão de m², com preservação ambiental de 75%.



"Nós pensamos em um projeto para dotar o litoral de Pernambuco com um empreendimento diferenciado. Adquirimos o terreno em 2004, começamos a caminhada em 2008 e o projeto só foi aprovado em 2022. Foi uma longa história, mas que está se concretizando", diz o presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça.



GUADALUPE CASAS



O Condomínio Praia de Guadalupe Casas é formado por 42 lotes. A proposta é que os investidores adquiram os terrenos e ergam as residências respeitando o padrão construtivo do projeto.



Os projetos arquitetônicos foram idealizados para aliar preservação e inovação. A ideia é integrar as novas construções à mata nativa e à paisagem de uma das praias mais bonitas do litoral nordestino.



CONFORTO E LAZER



Na área comum, o Condomínio Praia de Guadalupe Casas oferece um conjunto de serviços, além de equipamentos de lazer. No Clube serão construídas quadras de tênis e beach tênis, restaurante, spa, salão de festas e academia. No espaço que pode ser utilizado por todos os condôminos também tem parque infantil, empório e os chamados Apoio Praia e Apoio Rio.



Como o terreno do condomínio dá acesso tanto à praia quanto ao Rio serão montadas estruturas de apoio aos condôminos próximos às saídas, com restaurante e carros elétricos para auxiliar no transporte interno das pessoas. O empreendimento também terá heliponto e já foi construído o píer para o futuro projeto de uma marina seca.



Diversidade do visual é uma das marcas do lugar - HEUDES REGIS

INFRAESTRUTURA

O diretor da Divisão Imobiliária do Grupo JCPM, Francisco Bacelar, destaca que o empreendimento recebeu um investimento relevante em infraestrutura. "Trouxemos um ramal da Compesa para abastecer o condomínio e as casas, recuperamos a via Hilda de Queiroz fizemos o calçamento e uma ciclovia integrada à estrada, implantamos iluminação e dados e voz subterrâneas, investimos em 100% de energia renovável e teremos geradores para as casas e a área comum, evitando lapsos de energia", detalha. O aporte total em infraestrutura foi de R$ 80 milhões.

O Condomínio Praia de Guadalupe carrega a marca do Grupo JCPM, unindo desenvolvimento regional, sustentabilidade, respeito à comunidade e preservação histórica. Com esse conceito, valoriza as maiores riquezas dos pernambucanos: sua natureza, sua história e seu povo.



Hoje o empreendimento gera 300 empregos diretos na fase de implantação da infraestrutura e início da construção. "Desse total, 61% são funcionários da região e contamos com o Instituto JCPM na capacitação da mão de obra local, gerando negócios e desenvolvimento", ressalta Bacelar.



PRESERVAÇÃO AMBIENTAL



A preocupação com a sustentabilidade está desde a área destinada à preservação ambiental, passando pela escolha dos materiais na construção.



O processo construtivo usa estruturas pré-moldadas prontas para a montagem, evitando desperdício. O projeto também tem uma pegada de redução de carbono, com o uso da chamada madeira engenheirada. Um total de 32 mil mudas estão sendo plantadas.



A preservação histórica também é uma das marcas do Condomínio Praia de Guadalupe. Na aquisição do terreno, em 2004, a Capela de Nossa Senhora de Guadalupe estava se deteriorando e agora está sendo recuperada. Recuperar a capela da padroeira da América Latina que dá nome a um pedaço do paraíso na Costa de Sirinhaém, é manter viva a identidade de um povo.



Condomínio Praia de Guadalupe - DIVULGAÇÃO

CASAS ALTAS

Em breve, o Grupo JCPM vai lançar a segunda etapa do empreendimento, o Condomínio Praia de Guadalupe Casas Altas. A expectativa é que a construção comece no primeiro trimestre do próximo ano e seja concluída em 24 meses. O projeto aproveita a topografia do terreno, com três pavimentos de casas transpassadas e desencontradas, permitindo mais privacidade aos moradores.



Com toda sua infraestrutura e localizado em uma das praias quase intocadas de Pernambuco, o condomínio oferece mais do que casas de praia, mas a oportunidade de aproveitar tudo o que a natureza trouxe de melhor em um só lugar durante o ano inteiro.