Black Friday da Amazon começa nesta sexta (22) com descontos de até 70%

A Black Amazon, codinome para a Black Friday da Amazon, começa nesta sexta-feira (22/11) com várias ofertas de produtos das mais renomadas marcas de tecnologia, produtos de beleza, games, eletrodomésticos, entre outros.

O evento de compras vai ter duração de 11 dias e promete oferecer aos consumidores a chance de aproveitar ofertas que chegarão a até 70% de desconto.

Segundo a empresa, durante a semana da Black Friday, todos os dispositivos Amazon podem ser parcelados em até 12 vezes sem juros e, ao realizar compra à vista no Pix ou boleto, os clientes ganham até 10% de desconto extra.

A Amazon também informa que os preços dos dispositivos podem sofrer alteração e os descontos encerrados a qualquer momento, de acordo com a disponibilidade em estoque.

Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil, afirmou que a empresa está comprometida em trazer mais conveniência e economia para os compradores brasileiros.

"Estamos comprometidos em trazer ainda mais conveniência e economia para os brasileiros na Black da Amazon. Para isso, preparamos ótimas ofertas para nossos clientes, com uma excelente experiência de compra personalizada para que eles encontrem rapidamente os itens que desejam”, pontua.

Ele completa confirmando que serão disponibilizados cupons exclusivos, além de ofertas de entretenimento.

“Esperamos que nossos clientes, dos membros Prime a aquelas pessoas que farão compras pela primeira vez na Amazon.com.br, possam aproveitar as ofertas personalizadas e os cupons exclusivos pelo app, além de ofertas de entretenimento”, completou.

Ofertas da Black da Amazon

Dispositivos Amazon:?até 37% off em dispositivos Amazon - incluindo Echo Pop, Echo Dot 5ª geração, Echo Spot, Echo 4ª geração, Echo Show 8, Echo Buds, Fire TV Stick HD e Fire TV Stick Lite, todos em oferta a partir do dia 22 de novembro. E, a partir do dia 28 de novembro, entram também Echo Show 5, Echo Show 10, Novo Kindle e Kindle Paperwhite 16GB.

Smartphones: ofertas em smartphones e acessórios de marcas como Apple, Motorola e Samsung.

Cozinha: até 30% off em eletroportáteis (fritadeiras, garrafas térmicas, cooktops, cafeteiras, lava-louças) de marcas como Mondial, Philco, Walita, Electrolux, Oster, Elgin, Stanley, Cadence, Midea e Nespresso.

Eletrônicos: até 30% off em fones de ouvido, caixas de som, câmeras e smartwatches de marcas como Apple, GoPro, JBL e Beats.

Computadores e Informática: até 40% off em monitores, notebooks, teclados, mouses e tablets de marcas como Samsung, Logitech, LG, Asus, AOC e Dell.

Casa: até 30% off em TVs e sound bars de marcas como LG, Samsung e Philco.

TVs: até 45% off em dispositivos de streaming, TVs e soundbars de marcas como LG, Samsung, Philips, Roku, Philco e HiSense.

Livros e eBooks: até 60% off em livros das editoras Globo, Ciranda Cultural, Buzz, Ediouro, Planeta e Universo dos Livros.

Video Games: até 30% off em consoles, jogos e controles de marcas como PlayStation e Nintendo.

Limpeza da Casa: até 35% off em aspiradores, extratoras, enxoval, ventiladores, máquinas de costura e ares-condicionados de marcas como WAP, Fibrasca, Kärcher, Ventisol, Electrolux, Mondial, Singer e Philco.

Cuidados Pessoais: até 35% off em lavanderia, cuidados de bebê, vitaminas, suplementos e higiene bucal de marcas como Downy, Huggies, Finish, Neve, Vitafor, Black Skull, Colgate e Neutrogena.

Beleza: até 35% off em skincare, escovas secadoras, produtos para o cabelo, maquiagem e perfume de marcas como Isdin, Creamy, Océane, Taiff, Kérastase e Lola.

Alimentos e Bebidas: até 35% off em cafés, refrigerantes, energéticos, leites em pó e vegetais e bebidas protéicas de marcas como YoPro, Ninho, Dolce Gusto, Coca Cola, Guaraná e Redbull.

Moda: 35% off em roupas, calçados e acessórios.

Ferramentas e Construção: até 35% off em ferramentas, furadeiras, ventiladores de teto, fechaduras digitais e lâmpadas inteligentes de marcas como Vonder, WAP, Ventisol, Positivo, Intelbras, Elsys, Elgin e Bosch.

Casa Inteligente: até 30% em fechaduras digitais, lâmpadas inteligentes e robôs aspiradores.

Brinquedos e Jogos: até 30% off em bonecas e acessórios, blocos de montar, carrinhos, jogos de tabuleiro e cartas de marcas como Barbie, LEGO, Hot Wheels, Galápagos, Brinquedos Estrela, Candide e Uno.

Esportes e Aventura: até 35% off em esteiras, bicicletas, bicicletas ergonômicas e artigos esportivos de marcas como Dream Fitness, Acte Sports, Caloi, New Speed, Penalty, Vollo e Poli Sports.

Itens para Bebês: até 30% off em cadeirinhas, brinquedos e atividades, alimentação, carrinhos e roupas de marcas como Cosco, Fisher Price, Buba, Clingo e Zip.

Pets Shop: até 35% off em antipulgas, rações, petiscos, caminhas e brinquedos de marcas como Bravecto, Whiskas, Pedigree, Purina, Virbac e NexGard.

Papelaria: até 30% off em calculadoras, cadernos e fichários, lápis, canetas e itens para organização de marcas como Elgin, Maped, Sinoart e Caran D'Ache.

Jardim e Piscina: até 25% off em lavadoras de alta pressão, cortadores de grama elétricos, piscinas e acessórios.

Automotivo: até 40% off em equipamentos de proteção, acessórios e produtos para limpeza e cuidado automotivo.

Instrumentos Musicais: até 30% off em Toca-Discos, Instrumentos de Corda e Sopro.

Discos de Vinil: até 40% off em Pop, Rock, R&B e MPB.

Bebidas Alcóolicas: até 40% off em whisky, gin, vinho, cerveja, vodka de marcas como Beefeater, Johnnie Walker, Stella Artois, Corona, Absolut e Heineken.

Ofertas especiais de Black Friday no Prime Video

O Prime Video trará promoções exclusivas de entretenimento durante a semana da Black Friday.

Entre os destaques, estão descontos para aluguel ou compra de títulos como Meu Malvado Favorito 4 (2024), Borderlands: O Destino do Universo Está em Jogo (2024) e O Exorcismo (2024).

Além disso, haverá uma promoção especial de 70% de desconto por seis meses na assinatura do canal MAX entre 15 de novembro e 2 de dezembro. O canal oferece produções renomadas, como Cidade de Deus: A Luta Não Para (2024), Pinguim – Temporada 1 (2024) e transmissões da UEFA Champions League 2024-2025.

Mais vantagens nos canais parceiros

Para quem deseja explorar outros serviços, o período de teste gratuito será ampliado para 14 dias em 16 canais parceiros entre 22 de novembro e 2 de dezembro.

Confira a lista de canais participantes:

Telecine



Crunchyroll Fan Tier



Looke



MGM+



Universal+



Sony One



Love Nature



Stingray



Adrenalina Pura



Mubi



Reserva Imovision



Aquarius



Curta On



Cindie



Arte 1 Premium



Box Brazil Play

Como economizar durante a Black da Amazon?

A Amazon destacou algumas funcionalidades e recursos que podem ajudar os consumidores a aproveitar melhor as ofertas da Black Friday. Confira as principais:

Assistente Alexa e organização de ofertas: Os usuários podem pedir ajuda à Alexa para lembrar sobre as promoções da Black Friday, configurar lembretes ou consultar as principais ofertas disponíveis. Por exemplo, é possível perguntar: "Alexa, quais são as minhas ofertas?". Itens em oferta que estejam no carrinho, na lista de desejos ou salvos para mais tarde terão prioridade nas respostas.

Notificações de ofertas personalizadas: Os clientes podem configurar notificações relacionadas aos itens visualizados recentemente, às principais marcas e aos produtos adicionados ao carrinho. Essa funcionalidade ajuda a personalizar as oportunidades de compra durante o evento.

Descontos exclusivos pelo app: O aplicativo Amazon Shopping oferecerá descontos de até 40% em categorias como livros, esportes, brinquedos e notebooks. Além disso, durante o período da Black Friday, haverá cupons e promoções exclusivas diariamente.

Frete grátis e rápido: Membros do programa Prime podem contar com frete gratuito e rápido em milhões de itens, sem valor mínimo de compra. Para outras localidades, a entrega gratuita está disponível em pedidos acima de R$ 79 para produtos enviados pela Amazon.