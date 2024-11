Suape terá salto de competitividade com investimento de R$ 1,6 bilhão da APM Terminals

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Lançamento da pedra fundamental do segundo terminal de contêineres de Suape, com investimento da APM Terminal aconteceu nesta sexta no porto

A APM Terminals, o governo de Pernambuco e o Ministério de Portos e Aeroportos lançaram nesta sexta-feira (22), a pedra fundamental de um novo terminal de contêineres no Complexo Industrial Portuário de Suape. Com investimento de R$1,6 bilhão, o empreendimento vai gerar 300 empregos diretos e 2 mil indiretos. A solenidade aconteceu em Suape, com presença da governadora Raquel Lyra, do ministro Silvio Costa Filho e do diretor de investimentos da APM Terminals para as Américas, Leonardo Levy.

A chegada da APM Terminals, braço do grupo dinamarquês Maersk, vai alavancar a operação de Suape, estimulando um salto de competitividade. Hoje o porto conta com o terminal de contêineres do grupo filipino ICTSI, instalado desde 2002. Com o segundo empreendimento, o complexo passa a ser o primeiro do Nordeste e o quarto do Brasil a ter dois tecons. Os outros são Santos (SP), Rio de Janeiro e o complexo Itajaí-Navegantes (SC).

O segundo terminal vai ampliar em quase 60% a capacidade de transporte de contêineres no Porto de Suape. Atualmente o Tecon está preparado para movimentar até 721,5 mil TEUs (unidade padrão de 20 pés) por ano, enquanto a primeira fase da APM Terminals tem capacidade para 400 mil TEUs. Após a pandemia da covid-19, o transporte em contêineres voltou a crescer, com alta de 6,5% no ano passado, alcançando 525 mil TEUs.

CONEXÃO GLOBAL

A APM Terminals tem atuação global, desenvolvendo e operando terminais em 33 países. O terminal em Suape é um dos três projetos internacionais em andamento na empresa, junto com Rijeka (Croácia) e Vietnã. A ideia é expandir janelas de atracação para os clientes, permitindo que eles introduzam novos serviços que conectam Pernambuco a vários portos globais.

“Essa operação será fundamental para globalizar Suape, cada vez mais, com o mercado americano, europeu, entre outros. Isso vai ajudar a ampliar, sem dúvida, algumas exportações de Pernambuco”, afirma Silvio Costa Filho.

Essa internacionalização também vai ajudar Suape a resgatar as linhas de longo curso (transporte marítimo entre diferentes países) perdidas nos últimos anos. Em 2023, a navegação de cabotagem (dentro do País) representou 74,6%; enquanto as de longo curso apenas 25,4%, segundo o Estatístico Aquaviário, da Antaq.

“Estamos expandindo nosso alcance para o coração do Nordeste, pois esta é uma região com grande potencial. Ao investir em Suape, investimos no crescimento de Pernambuco e do seu povo. Com a expansão que teremos no porto, Pernambuco se posiciona como um grande parceiro da rede logística do Brasil, pronto para apoiar o crescimento do varejo e indústria”, afirma Leonardo Levy.

APM Terminals está se instalando na área que pertenceu ao Estaleiro Atlântico Sul e foi adquirida em 2022, por meio de leilão judicial - Divulgação

DINHEIRO PARA INFRA

Uma das razões para a APM Terminal escolher Suape, sexto maior atracadouro em movimentação de cargas no Brasil, está relacionada às obras de aprofundamento do calado. Atualmente, um dos gargalos do setor portuário é o fato de nenhum atracadouro brasileiro ter a profundidade desejada de 17 metros. Isso compromete a atração de embarcações de grande porte que são usadas globalmente.

“Temos feito investimentos no Porto de Suape desde o início da nossa gestão, na dragagem externa, já concluída, na dragagem interna em licitação, na requalificação do molhe que está em execução, e agora um parceiro privado acreditando na estabilidade e segurança de Pernambuco, do Governo do Estado e do Porto de Suape. A Maersk, que é a maior movimentadora logística do mundo, se instala no porto para permitir que Pernambuco se fortaleça como hub logístico, não só do Nordeste, mas também do Brasil”, destaca a governadora.

Em Suape, o canal externo está dragado, com 20 metros de profundidade. O interno deve atingir 16,2 metros no prazo máximo de seis meses, com investimento de R$ 327 milhões, incluindo a recuperação do molhe. Os recursos para a obra são do governo do Estado de Pernambuco e do governo federal (PAC3).

NAVIOS GIGANTES

O aprofundamento do calado permite receber navios porta-contêineres da classe 366 metros, com carga total de 15 mil TEUs (contêiner padrão de 20 pés, equivale a 100 mil toneladas). Embarcações desse porte vão favorecer uma explosão na movimentação de cargas do porto pernambucano.

Em julho deste ano, Suape recebeu um desses gigantes dos mares. Foi o MSC Orion, um porta-contêiner de classe mundial New Panamax, com 366 metros de comprimento, 51 metros de largura e 16 metros de calado. Foi o maior navio já recebido pelo porto nos seus 46 anos de história.

SUSTENTABILIDADE PORTUÁRIA

Outro diferencial do novo terminal é que ele será o primeiro da América Latina a ser 100% eletrificado. Com isso, o empreendimento se alinha à meta da companhia de ser carbono zero até 2040.

A diferença de um terminal eletrificado está nos veículos que circulam dentro do empreendimento. De forma geral, os guindastes da maioria dos portos já são elétricos, mas nas instalações da APM Terminals também serão elétricos os caminhões, empilhadeiras e demais veículos.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, destaca que o terminal 100% eletrificado dialoga com os projetos sustentáveis desenvolvidos no Estado. “É uma mudança de jogo importante. Vamos receber navios que vão usar combustíveis do futuro e dentro do próprio terminal tudo será movido a motores elétricos, ou seja, vamos abandonar o uso do óleo de diesel na movimentação dos contêineres. Isso ajuda a reduzir a nossa pegada de carbono e ajuda Suape na busca por zerar suas emissões”, diz.

Movimentação de contêineres em Suape

(Em TEUs)