Mudanças no abono salarial: Haddad anuncia novidades para quem ganha menos de dois salários mínimos

O Governo Federal anunciou, nesta quarta-feira (27), uma importante mudança em relação ao benefício do abono salarial. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ideia do governo Lula é garantir avanços econômicos e sociais duradouros para o País, além de colocar em prática propostas que reafirmam o compromisso com o Brasil mais justo e eficiente.

"Para atender as famílias que mais precisam, o abono salarial será assegurado a quem ganha até R$ 2.640. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio", explicou Fernando Haddad.

Ainda segundo o ministro, o Brasil está voltando a recuperar a sua economia e, com isso, está conseguindo proporcionar melhores condições a população que mais necessita. "O Brasil voltou a ocupar o seu lugar de destaque no mundo, aparecendo entre as 10 maiores economias. Agora, crescemos de forma consistente com um PIB superior a 3% ao ano, o desemprego que castigava a nossa gente no período anterior, colocando milhões de famílias abaixo da linha de pobreza, hoje está entre os mais baixos da nossa história e mais famílias estão voltando a ter renda e trabalho dignos", apontou.

Fernando Haddad também pontuou o esforço do governo para impulsionar novamente programas sociais esquecidos no governo anterior e a criação de novos. "Garantimos reajustes reais para o salário mínimo e aumentamos a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários. Programas como Minha Casa Minha Vida e Farmácia Popular ganharam um novo impulso e novos programas como Pé de Meia, Desenrola e o Acredita chegaram para combater a evasão escolar, ajudar as pessoas a recuperarem o crédito, e apoiar quem quer empreender", enfatizou o ministro da Fazenda.

SALÁRIO MÍNIMO

Com relação ao salário mínimo, Haddad afirmou que o Governo Federal tem adotado as medidas necessárias para proteger a economia do País, garantir a estabilidade e a eficiência, e assegurar que os avanços conquistados sejam protegidos e ampliados.

"Já devolvemos ao trabalhador e a trabalhadora o ganho real no salário mínimo. Esse direito esquecido pelo governo anterior retornou com o presidente Lula e, com as novas regras propostas, o salário mínimo continuará subindo acima da inflação de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal", garantiu Haddad.