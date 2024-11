Saiba o que esperar da segunda edição do Movimenta Indústria PE nesta quinta (28)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Parqtel sedia a segunda edição do Movimenta Indústria PE nesta quinta-feira (28), o evento tem como foco promover a inovação e o debate sobre os avanços e perspectivas da indústria pernambucana.

Acontece no bairro da Várzea, das 8h às 17h15, contará com uma de discussões entre startups, representantes do Governo e do setor industrial, e o lançamento de um edital para empresas de base tecnológica, além de um evento de matchmaking para discutir as potenciais soluções para os desafios do setor.

As inscrições para o Movimenta Indústria continuam abertas e podem ser feitas por meio do site oficial do evento, a agenda dos dias também pode ser vista pelo link.

O evento, realizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE), foi projetado para promover interação e colaboração entre os participantes.

“Esse nível de engajamento e colaboração em um único dia, em um ambiente especializado e voltado especificamente para a indústria, é algo que não encontramos em nenhum outro evento do setor na nossa região”, destaca a diretora de Avanço Tecnológico da SECTI, Teresa Maciel.



O edital tem como objetivo o desenvolvimento de soluções tecnológicas e ascensão de Associações ou Cooperativas com vocações nas áreas de Confecções e Moda, Gesso, Movelaria, Panificação, Saúde, Artesanato, Turismo e Cultura, Agricultura e Agropecuária.