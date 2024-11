Duplicação da BR-232 até Serra Talhada vai atrair indústrias, fomentar o turismo e gerar emprego e renda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O desenvolvimento econômico passa pela estrada. O anúncio da duplicação da BR-232, no trecho entre São Caetano (Agreste) e Serra Talhada (Sertão) abre caminho para a interiorização do desenvolvimento. Assim como aconteceu com a duplicação da rodovia entre Recife a Caruaru, no início dos anos 2000, a infraestrutura rodoviária vai garantir condições para atrair indústrias, movimentar o comércio e alavancar o turismo.

No dia 23 de novembro, o governo de Pernambuco publicou os editais de licitação para contratação de empresas que serão responsáveis pela elaboração dos projetos de duplicação e restauração da BR-232, de São Caetano até Serra Talhada. O trecho compreende uma extensão de 264,9 quilômetros.

A iniciativa foi anunciada pela governadora durante o lançamento do PE na Estrada, maior programa de infraestrutura rodoviária de Pernambuco, que conta com um investimento total de R$ 5,1 bilhões. Somados, os dois estudos têm valor total de R$ 37,2 milhões. Só após os estudos é que devem começar as obras de duplicação da BR-232, com execução prevista para começar em 2026.

EFEITO MULTIPLICADOR

O economista e professor universitário Paulo Alencar comenta o impacto da rodovia na atividade econômica. “É um efeito multiplicador muito positivo. A cada R$ 1 investido em uma estrada aqui no Brasil, o efeito multiplicador é pelo menos o dobro em crescimento financeiro. Ou seja, a cada R$ 1 investido, o resultado são R$ 2 de retorno financeiro em negócios”, observa.

ATRAÇÃO DE INDÚSTRIAS



“Uma rodovia como a 232 tem capacidade de impulsionar o desenvolvimento das regiões atendidas por ela, facilitando o transporte de cargas e pessoas e atraindo investimentos. A chegada dos empreendimentos gera emprego e renda”, destaca o presidente do Conselho Temático de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Fernando Teixeira.



“O que aconteceu na região de Caruaru até Belo Jardim é um exemplo, com várias indústrias se instalando, algumas delas satélites como a Baterias Moura”, complementa.

Estudo realizado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE) analisou os impactos causados pela duplicação da BR-232 até Caruaru.



“O impacto observado com a duplicação da BR-232 não se restringiu apenas a questões de mobilidade. Um grande ganho social foi observado a partir de sua implementação. Em Caruaru, apenas entre 2001 e 2005, a quantidade de empresas instaladas nos distritos industriais cresceu 104,8% e a área ocupada, nesses locais, aumentou 139%. Em Bezerros, o crescimento registrado foi de 42%”, revela.



O trabalho também mostrou os resultados do emprego no setor industrial da região, repercutindo um incremento de 97% em Caruaru e de 23% em Bezerros, na rede hoteleira, na abertura de restaurantes, construção de condomínios, expandindo o comércio e o turismo local, e garantindo mais receita aos municípios da região.



POLO DO ARARIPE



O avanço da BR-232 saindo do Agreste e chegando ao Sertão também anima os empresários do Polo Gesseiro de Pernambuco, no Sertão do Araripe. Embora a estrada ainda não siga até a região, o fato de se aproximar já é comemorado pelos produtores.



Falando como empresário, eu comemoro a duplicação da BR-232. Hoje o setor gesseiro de Pernambuco é o maior produtor do Brasil. E o modal rodoviário é o principal meio de escoamento da nossa produção. E as estradas têm um papel fundamental para a questão da redução de custo de transporte. Apesar de as estradas do estado estarem em boas condições, a duplicação servirá para reduzir o tempo de viagem dos motoristas até Recife”, acredita o empresário do Polo Gesseiro, Josias Inojosa Filho.



CUSTO DE TRANSPORTE



Inojosa Filho acredita que além de trazer mais desenvolvimento para a região, ao longo do da duplicação, a estrada também vai reduzir o custo de transporte até Recife. “Hoje se uma tonelada de gesso básico custa em torno de R$ 250, o custo de transporte para Recife com transportadora fica em torno de R$ 220 por tonelada, enquanto com transportador autônomo chega a R$170 por tonelada. Então é um custo alto em relação ao valor do produto e dificulta a venda, já que a composição é o gesso material mais o frete”, revela.



“A gente recebe essa notícia dessa duplicação com muita alegria e muita esperança de que o desenvolvimento vai chegar ao Sertão e a promessa da governadora Raquel Lyra de melhorar as condições da interiorização do nosso Estado. Sem falar que no ano que vem teremos notícias alvissareiras com a chegada do gás natural liquefeito à região, que vai transformar o processo produtivo, a questão ambiental e também as condições de produção do gesso no Araripe”, defende o empresário.



MENOS ACIDENTES



“Outras vantagens da duplicação da BR-232 até Serra Talhada é trazer mobilidade positiva para o escoamento, porque com a duplicação o fluxo fica mais regular, tem menos mortes e acidentes. A depreciação dos veículos também diminui e a estrada vira o novo canal de escoamento aqui do Estado”, detalha Paulo Alencar.



A duplicação da BR-232 é parte do investimento de R$ 5,1 bilhões que o governo do Estado vai fazer no o PE na Estrada A governadora Raquel Lyra chamou a iniciativa de maior programa de infraestrutura viária da história de Pernambuco. Por meio da iniciativa, estradas de todas as regiões receberão ações de implantação, restauração e conservação, numa extensão total de mais de 3,5 mil quilômetros.