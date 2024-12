Setor de Atacarejo continua avançando no Grande Recife, com abertura de novas lojas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dessa vez é o Grupo Novo Atacarejo, que abre sua primeira loja em Olinda, com a geração de 350 mpregos. Em Pernambuco a rede conta com 32 lojas

O Grupo Novo Atacarejo abre nesta quinta-feira (5) sua primeira loja em Olinda. A unidade fica na avenida Pan Nordestina (PE-015), n° 1122, e irá gerar 350 empregos em diversas áreas. Com essa inauguração, o número total de lojas da bandeira Novo Atacarejo em funcionamento em Pernambuco e Paraíba sobre para 35.

“Já estava no nosso plano de expansão chegar a Olinda. Estamos alegres em atuar nesta cidade histórica, patrimônio da humanidade”, celebrou o CEO do Novo Atacarejo, Daniel Costa, acrescentando que esta será a última loja inaugurada em 2024, depois da unidade aberta em Paulista, no mês anterior. Segundo Daniel, o foco da rede nordestina está centrado nas vendas de final de ano, período que envolve tanto os itens natalinos quanto produtos para o Verão.

ITENS DIVERSOS

O Novo Olinda tem 4.229m² em área de vendas, com ambiente todo climatizado. Os clientes contarão com mais de 350 vagas para estacionamento e 26 checkouts (caixas) para pagar as compras. A loja conta com variedade de 9 mil itens para abastecer pequenos estabelecimentos, famílias e empreendedores que geram renda no segmento da alimentação.

Serão oferecidos itens de mercearia, perecíveis, hortifruti, limpeza e higiene pessoal, bebidas, utilidades para o lar, eletro e embalagens. Os clientes encontrarão também serviços de açougue, frios e fatiados, padaria e lanchonete em um ambiente totalmente climatizado.

OPÇÕES DE PAGAMENTO

Além do cartão próprio, o Novocard, também são aceitas as principais bandeiras de débito e crédito do mercado para pagamento, além de dinheiro, ticket alimentação e pix. Usando o Clube Novo - clube próprio de vantagens da rede -, o cliente terá acesso a ofertas e benefícios exclusivos de inauguração das novas unidades.

PROMOÇÕES DE ABERTURA

O atendimento a comerciantes e empreendedores pode ser feito por meio de um setor de vendas em atacado, com preços e parcelamentos diferenciados, com informações pelo telefone: (81) 9 8510.3069. O público em geral pode conferir ofertas pelo whatsapp: (81) 9 8523-4269.

SERVIÇO:

Horário de funcionamento:

Segunda a sábado: 7h às 21h.

Domingos e feriados: 7h às 18h

ATUAÇÃO EM PERNAMBUCO E NA PARAÍBA

Com cinco anos de atuação, o Novo Atacarejo está entre os 20 maiores grupos do país, segundo a Associação Brasileira dos Atacarejos (Abaas). Ano passado, foi a empresa que mais faturou, conforme o ranking anual da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O Novo Atacarejo iniciou em 2019 com a abertura da primeira loja em Carpina, interior de Pernambuco. Com esta nova unidade em Olinda, a rede nordestina passa a contar com total de 34 estabelecimentos em operação, envolvendo 27 cidades e dois Estados: PE e PB.

São elas: Recife (6), Paulista (2), Olinda (1) São Lourenço da Mata (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Cabo de Santo Agostinho (1), Vitória de Santo Antão (1), Limoeiro (1), Carpina (2), Timbaúba (1), Bezerros (1), Gravatá (1), Goiana (1), Santa Cruz do Capibaribe (1), Surubim (1), Belo Jardim (1), Escada (1), Arcoverde (1), Barreiros (1), Araripina (1), Ouricuri (1), Ribeirão (1), Caruaru (1), Salgueiro (1), Camaragibe (1), em Pernambuco; e Pedras de Fogo (1) e Cabedelo (1), na Paraíba.

Números do Novo Atacarejo: