Fernando de Noronha ganha novo restaurante

Com inauguração marcada para esta quinta-feira (5), o restaurante Mavi combina alta gastronomia, uma localização histórica e a vista mais deslumbrante da ilha. Situado no icônico Mirante da Air France, a casa oferece um espetáculo que vai muito além do paladar: é o lugar perfeito para contemplar o nascer e o pôr do sol, além do encontro mágico entre o “mar de dentro” e o “mar de fora”.

Fruto de um investimento de R$ 3 milhões pelos sócios José Walter Cavalcanti, Renato Cavalcanti, Victor Cavalcanti e Thiago Figlioulo, o Mavi, que significa azul em Turco, foi idealizado para ser um espaço inesquecível. “Buscamos oferecer algo completamente diferente do que já existe na Ilha. Aproveitamos a localização privilegiadíssima e criamos um ambiente onde as pessoas se sintam tão a vontade e não desejem ir embora. O Mavi é uma casa para ser a casa de todos os seus frequentadores. É um lugar para celebrar”, afirmou José Walter Cavalcanti, que ao lado dos irmãos Renato e Victor, também é proprietário do renomado Restaurante Ruffo, do Seu Tito Boteco e do Seu Tito Praia.

CARDÁPIO DO MAVI

Sob o comando da Chef Taci Teti, o cardápio do Mavi mistura sabores locais com a sofisticação mediterrânea, em pratos que prometem surpreender e encantar. A chef, que já conquistou paladares com o Ruffo, agora leva sua assinatura única ao cenário paradisíaco de Noronha. Entre os destaques do menu estão os petiscos kafta de cordeiro e frutos do mar sob molho a putanesca. Duas excelentes opções para gastar o tempo apreciando a vista única e que permanecerá para sempre na mente de todos. Como prato principal, nada melhor do que uma salada de couscous marroquino ao molho curry. Vale cada garfada. Para quem prefere uma boa carne, filé mignon em crosta de pistache acompanhado de risoto de limão.

Para complementar a experiência gastronômica, a leveza de um tiramissu de limão siciliano ou mesmo uma baklava, elaborada com folhas de filo intercaladas com mel e pistache.

Além da gastronomia, a atmosfera do Mavi é um espetáculo à parte. Inspirada na arquitetura mediterrânea e nas casas gregas, a decoração do restaurante harmoniza elegância e simplicidade, criando um ambiente que valoriza tanto o conforto quanto a conexão com a natureza ao redor.

O Mavi funcionará em um ponto que respira história. O Mirante da Air France foi, em 1927, a base escolhida pela companhia Aéropostale para dar suporte aos primeiros aviões que transportavam correspondências para o Brasil. Hoje, esse cenário rico em memórias ganha um novo capítulo com o Mavi, tornando-se um destino obrigatório para quem visita o arquipélago.