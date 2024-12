CDL Recife lança campanha Natal Premiado 2024 com prêmios e incentivo ao comércio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife deu início, nesta sexta-feira (6), à oitava edição da campanha Natal Premiado, com o objetivo de impulsionar as vendas de final de ano em mais de 8 mil lojas e 11 shoppings da Região Metropolitana do Recife (RMR). A ação, que segue até 24 de dezembro, premiará consumidores com cinco TVs de 43’’, cinco vales de R$ 1 mil e um carro modelo Hyundai HB20.

Para participar, é necessário acumular R$ 50 em compras nos estabelecimentos cadastrados, sendo que compras realizadas nas maquininhas da Cielo – patrocinador master da campanha – garantem cupons triplos.

As notas fiscais e comprovantes devem ser cadastrados no site oficial da campanha até 28 de dezembro. Alternativamente, consumidores podem realizar a troca de cupons nos pontos de apoio localizados no Pátio do Livramento e na Rua da Palma, no Centro do Recife.

O sorteio será realizado em 3 de janeiro de 2025, na sede da CDL Recife, com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Entre os prêmios, os cinco primeiros sorteados receberão vales de R$ 1 mil, seguidos por cinco TVs de 43’’, e o último prêmio será um Hyundai HB20 Hatch Sense 2024.

Além de oferecer premiações, a campanha contará com ações culturais, como apresentações de uma mini orquestra itinerante e a Casa do Papai Noel, que funcionará nos finais de semana nos pontos de troca. Segundo o presidente da CDL Recife, Fred Leal, a expectativa é que a campanha impulsione as vendas em 5% durante o período, proporcionando uma retomada positiva para o comércio após um ano de desafios econômicos.