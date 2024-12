Em Pernambuco, 56,4% das famílias vivem com renda média per capita de até R$ 660, diz IBGE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Indicadores Sociais do IBGE mostram que em Pernambuco, no que se refere à renda, uma parte relevante da população vive em condições precárias

A pobreza e a extrema pobreza reduziram no Brasil e também em Pernambuco, mas a população do Estado ainda tem uma renda baixa. Dados da pesquisa Indicadores Sociais do IBGE mostram que 56,4% das famílias pernambucanas vivem com renda média per capita de até R$ 660,00. O valor equivale a menos da metade do salário mínimo (R$ 1.412).

A renda per capita familiar significa a renda por pessoa da família. É como se todos os moradores de uma mesma casa somassem todos os salários e rendimentos que recebem e dividissem pelo número de pessoas da residência. O resultado disso é a renda per capita familiar.

De acordo com o IBGE, em Pernambuco 9,6% das famílias recebem até R$ 218,00; 18,6% ganham até R$ 330,00 e 28,3% alcançam até metade do salário mínimo (R$ 660,00).

RENDA, COR E EMPREGO

Os Indicadores Sociais do IBGE também demonstram a desigualdade de acordo com as características da população. Quando se analisa os 10% com menores rendimentos no Estado, os pretos e pardos são maioria (72,2%), já entre os 10% com maiores rendimentos, os brancos são maioria (51,4%).

Na comparação com os demais Estados do Nordeste, Pernambuco aparece na penúntima colocação, quando se compara o rendimento médio per capita, ficando à frente apenas do Maranhão.

Em relação ao rendimento médio mensal do trabalhador, Pernambuco alcança o 4º lugar com R$ 1.914,00, mas está atrás de Estado com economia menor que a sua, como Paraíba (R$ 2.286,29), Rio Grande do Norte (R$ 2.189,57) e Piauí (R$ 2.134,73). A Bahia é o Estado que apresenta o menor rendimento com R$ 1.800,12.

As pessoas com nível superior completo recebem quase quatro vezes mais por rendimento-hora médio mensal do que aquelas sem instrução ou fundamental incompleto. Os Indicadores Sociais do IBGE apontam a seguinte situação: sem instrução ou fundamental incompleto (R$ 6,90), ensino médio fundamental completo ou médio incompleto (R$ 9,0), ensino médio completo ou superior incompleto (R$ 10,3) e superior completo (R$ 26,5).

HÁ 2 ANOS BUSCANDO EMPREGO

Quando se analisa a distribuição percentual da população de 14 anos ou mais desocupada e procurando trabalho em Pernambuco, 37,1% estão a 2 anos ou mais procurando trabalho, no intervalo de mais de um mês e menos de um ano 28,4%, até um mês 21,4 e de um ano a menos de dois anos 13,1%.