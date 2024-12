Quaest: maioria não acredita que pacote fiscal de Haddad melhorará contas do governo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Alta do dólar também preocupa eleitores entrevistados. Por outro lado, a isenção do Imposto de Renda, anunciada junto ao pacote, foi bem avaliada.

A maioria dos eleitores brasileiros não acredita que o pacote fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda ajudará o governo federal a melhorar as contas da União. É o que revela a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (11).

De acordo com o relatório, 68% dos entrevistados afirmaram que as medidas não serão suficientes para o governo ajustar as contas. Outros 23% afirmaram que o pacote poderá melhorarão o financeiro do governo Lula.



Esses dados foram obtidos a partir dos entrevistados que afirmaram ter conhecimento prévio do pacote de cortes anunciado pelo ministro no final de novembro (38% dos participantes). Outros 62% afirmaram não saber da existência das medidas.



Esse pouco conhecimento sobre o assunto pode ser reflexo dos problemas enfrentados pela presidência com a comunicação institucional, alvo de críticas do próprio presidente Lula na semana passada. O ministro da Secom, Paulo Pimenta, inclusive, entrou na mira de um possível corte ou remanejamento numa possível reforma ministerial.

Isenção do Imposto de Renda foi aprovada



A pesquisa também avaliou que a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, anunciada em conjunto com o pacote fiscal, foi aprovada por 75% dos entrevistados.

O índice de aprovação é superior a 70% entre os que votaram em Lula, em Bolsonaro e também entre os que votaram em branco, anularam ou se abstiveram.

61% dos entrevistados acreditam que serão beneficiados pela mudança, seja pessoalmente, seja através de alguém da família.

Dólar

O levantamento também avaliou a percepção dos entrevistados sobre o valor do dólar. 72% dos entrevistados afirmou que a alta da moeda americana tem impacto sobre suas vidas.

A maioria concordou que o aumento da moeda vai fazer o preços dos alimentos e combustíveis subirem. Essa resposta foi consenso entre pessoas que votaram em Lula, Bolsonaro ou votaram em branco, nulo ou se abstiveram.

Somente 11% afirmaram que a alta não vai influenciar nos preços.



Pesquisa Quaest

O trabalho realizado pelo presidente Lula (PT) ao final do segundo ano de governo é aprovado por 52% dos eleitores e reprovado por 47%, de acordo com a nova rodada da pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (11). 1% não soube ou não respondeu.

Em comparação com o a pesquisa anterior, realizada em outubro, a aprovação de Lula subiu um ponto. A reprovação também teve alta e alcançou o maior índice do histórico da pesquisa, empatando com o mês de março de 2024.

Pela segunda vez no registro histórico da Quaest, a maioria dos entrevistados apontou que o governo de Lula é Regular (34%). Outros 33% avaliaram a gestão do petista como Positiva e 31%, como Negativa. Essa percepção repete a avaliação mensurada na pesquisa de outubro.

A última vez em que a maioria dos brasileiros avaliou o governo Lula como positivo, dentro dos registros da Quaest, foi em julho. Na época, ele somou 36% de índice favorável, contra 30% para Negativo e 30% para Regular.

A pesquisa Quaest foi realizada em 120 municípios brasileiros entre os dias 4 e 9 de dezembro e entrevistou presencialmente 8.598 eleitores com 16 anos de idade ou mais. A margem de erro é de 1 ponto percentual e o nível de confiança é de 95%.