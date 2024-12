Agência de classificação Moody's eleva para Positiva avaliação do BNB

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A agência de classificação de riscos Moody's Brasil manteve, nesta quarta-feira (18), as notas do Banco do Nordeste (BNB) em AA e elevou de "estável" para "positiva" a perspectiva da instituição. Na prática, a agência declara que o BNB oferece baixo risco de inadimplência.

Em relatório divulgado nesta quarta, a Moody's explica que a avaliação dos ratings reflete a combinação do perfil de crédito individual do BNB com o suporte do Governo Federal, seu controlador.

"A revisão da perspectiva para positiva reconhece o fortalecimento da capitalização do banco, após injeção de capital em setembro de 2024 no montante de R$ 1,4 bilhão do Governo Federal. Além de proporcionar um crescimento mais forte de sua carteira de crédito, o aporte reforça o comprometimento, por parte do controlador, com a contínua expansão de sua operação", descreve o relatório.

CRESCIMENTO DO BANCO DO NORDESTE

Segundo o presidente do BNB, Paulo Câmara, a elevação da perspectiva feita pela Moody's reflete o trabalho que vem sendo realizado nos últimos dois anos. "Uma das principais recomendações do presidente Lula é a de fazermos com que o Banco do Nordeste cresça e siga forte em sua missão de apoiar o desenvolvimento da nossa região e essa avaliação da Moody´s demonstra que estamos no caminho certo, como uma instituição cada vez mais sólida, firme e confiável.”, afirma.

Para a agência, o BNB tem um histórico consistente de geração de resultados, sustentados por receitas via taxa de administração e del credere, complementadas pelo resultado de intermediação financeira obtido a partir da sua carteira de crédito.

