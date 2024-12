Descubra como apostar na Mega da Virada 2024 pelo celular e evitar filas nas lotericas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Mega da Virada é o concurso especial mais aguardado do ano pelas Loterias CAIXA, realizado tradicionalmente no dia 31 de dezembro.

Este ano, o prêmio está estimado em impressionantes R$ 600 milhões, tornando-se o maior da história.

Aprenda como apostar pelo celular, evitando filas e ganhando praticidade, além de conhecer todos os detalhes sobre este grande sorteio.

Todo fim de ano, a Mega da Virada atrai milhões de apostadores em busca de transformar suas vidas. Seja com apostas individuais ou em 'bolões' compartilhados com amigos e familiares, a esperança de conquistar o grande prêmio impulsiona jogadores de todas as regiões do país.

As regras seguem o padrão dos concursos regulares da Mega-Sena: é preciso acertar os seis números sorteados entre os 60 disponíveis.

No entanto, o diferencial é que o prêmio não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o valor é distribuído entre os acertadores da segunda faixa (cinco números) e assim por diante.

Detalhes do sorteio da Mega da Virada 2024

Prêmio estimado: R$ 600 milhões.

Data e horário do sorteio: 31 de dezembro de 2024, às 20h (horário de Brasília).

Encerramento das apostas: às 17h do dia 31 de dezembro.

Custo da aposta simples: R$ 5,00 (seis números).

Caso opte por adicionar mais números ao jogo, o valor da aposta aumenta proporcionalmente. Veja a tabela:

Quantidade de números Valor 6 números R$ 5,00 7 números R$ 35,00 8 números R$ 140,00 9 números R$ 420,00 10 números R$ 1.050,00 11 números R$ 2.310,00 12 números R$ 4.620,00 13 números R$ 8.580,00 14 números R$ 15.015,00 15 números R$ 25.025,00 16 números R$ 40.040,00 17 números R$ 61.880,00 18 números R$ 92.820,00 19 números R$ 135.660,00 20 números R$ 193.800,00

Passo a Passo

Evite filas e aposte no conforto de sua casa utilizando o aplicativo Loterias CAIXA, disponível para Android e iOS. Confira o guia completo:

1. Acesse sua conta

Abra o aplicativo e realize o login com seu CPF e senha.

Caso não tenha um cadastro, é possível criá-lo rapidamente.

2. Escolha a Mega da Virada

Na tela inicial, selecione a opção “Mega da Virada”.

Toque em “Aposte por R$ 5” para começar.

3. Selecione os números

Marque os números desejados manualmente ou use a opção “Completar com números aleatórios”.

4. Adicione ao carrinho

Após escolher os números, toque em “Adicionar ao carrinho de apostas”.

O valor mínimo é de R$ 20, então é necessário repetir o processo até atingir esse montante.

5. Finalize a aposta