Recifenses pretendem desembolsar mais de R$ 100 nos presentes de Natal

Uma pesquisa inédita que acaba de ser divulgada pelo Centro Universitário Frassinetti do Recife (UniFAFIRE) através do Núcleo de Inteligência de Mercado, revela que mais de 62% da população do Grande Recife pretende comprar presentes para o Natal que se aproxima, contra 34% que não pretendem comprar nada. A maior parte dos presentes vai para os filhos com 47,83%. Pais e cônjuges estão empatados dentro da margem de erro do estudo, ficando com 34,65% e 33,86%, respectivamente.

Segundo o educador financeiro, João Paulo Nogueira, coordenador Núcleo de Inteligência de Mercado da UniFafire, os filhos são maioria na pesquisa devido ao forte vínculo emocional dos pais, que desejam demonstrar amor e cuidado nessa data.

“O Natal tem forte apelo infantil, reforçado por tradições como o Papai Noel e o foco em brinquedos. Campanhas publicitárias e normas sociais também incentivam a priorização das crianças”, aponta. Além disso, muitos pais aproveitam a ocasião para recompensar o comportamento ou conquistas dos filhos ao longo do ano. “Esses fatores tornam as crianças o centro das atenções durante a celebração natalina”, considera o professor.

A avaliação foi realizada durante o período compreendido entre 11 de novembro e 29 de novembro deste ano e ouviu 796 pessoas em diversos espaços públicos do Recife. Os questionários foram estruturados por estudantes da Projetos Junior supervisionados pelos consultores da UniFafire.

Entre o público que sinalizou sobre a intenção de comprar algum presente para a data, a pesquisa identificou que a maioria, ou seja, 71,96% dos respondentes pretende gastar mais de R$ 100, contra 23,53% que disse estar disposto a investir entre R$ 50 e R$ 100. Apenas 4,51% dos entrevistados, deve comprar presentes abaixo de R$ 50. Os itens de vestuário são preferência entre os produtos para 61% da população do Grande Recife

Com relação ao local onde o presente será adquirido, a maioria dos entrevistados, ou seja 71%, pretendem comprar em lojas físicas de bairros ou centros de compras. Para o coordenador do estudo, isso mostra que mesmo o comércio eletrônico estando em alta, boa parte da população ainda prefere comprar no cara a cara. “Nas lojas físicas, as pessoas têm a possibilidade de ver e testar os produtos, garantindo a qualidade do que está adquirindo. Muitos consumidores valorizam o imediatismo de levar o item na hora, evitando atrasos comuns no e-commerce e também confiam no atendimento presencial, sem contar que ainda evitam os custos extras com o frete”, comenta. Além disso, diz ele, o clima festivo das lojas, com decorações e interação social, torna a experiência mais agradável.

COMPORTAMENTO DE COMPRA

O levantamento mostra uma mudança de comportamento na forma de pagamento das compras, sendo o pix o novo xodó da população. O crescimento no uso do pagamento digital é expressivo e representa uma forte tendência neste Natal sendo apontada por 37,43% do público entrevistado, seguido pela compra parcelada no cartão de crédito com 20%, dinheiro em espécie com 16%, cartão de crédito não parcelado com 13,66% e cartão de débito com quase 12%.

João Paulo Nogueira observa que essa preferência pelo Pix é devido a rapidez e comodidade na transação que permite transferências instantâneas. O baixo custo já que não tem taxas para pessoas físicas e a segurança no processo de pagamento são outros atrativos dessa escolha. “Há ainda a facilidade ao enviar dinheiro diretamente para o presenteado, fazendo com que ele tenha uma maior flexibilidade na escolha do presente. Esses fatores fazem do pix uma opção popular e eficiente para as compras de Natal”, considera o educador financeiro.