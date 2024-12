Além do algoritmo: marca brasileira é referência em tecnologia de ponta e desenvolvimento de produtos de qualidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É comum ver, ao explorar feeds de beleza e autocuidado, uma paixão crescente entre meninas, especialmente na faixa etária de 11 a 20 anos, por marcas internacionais como Drunk Elephant, Dior, Rare Beauty e The Ordinary. No entanto, embora haja boas opções no mercado externo, o Brasil abriga uma das marcas mais premiadas do mundo, com presença em diversos países e tecnologia de ponta: o Grupo Boticário.

Presente nas celebrações de fim de ano e no imaginário afetivo das famílias brasileiras, o grupo vai além do valor emocional e da forte presença nos lares. É uma verdadeira referência internacional em precisão, qualidade e segurança, características que muitos, inclusive consumidores, ainda desconhecem.

Para se ter ideia, a marca tem se destacado como uma das principais referências de inovação e sustentabilidade no setor de cosméticos, o que traz visibilidade e investimentos ao Brasil. Em 2016, o grupo conquistou um marco importante ao se tornar a primeira do Brasil a obter a certificação LEED, selo que reconhece práticas ambientais sustentáveis em edificações.

No processo de criação, algoritmos avançados são usados para prever a estabilidade de suas formulações antes mesmo de entrarem na fase de testes. A inteligência artificial também é empregada para analisar a performance dos produtos, incluindo o modelo de hidratação, capaz de verificar se os ingredientes penetram na pele e o nível de hidratação que proporcionam.

LEGADO BRASILEIRO

Em entrevista exclusiva ao JC, Juliana Canellas, que é diretora executiva de Qualidade Excelência e Cuidado, contou que, ao equiparar as tecnologias do grupo aos produtos internacionais, sente pela segurança na qualidade. "Eu me sinto muito segura em falar sobre a qualidade dos produtos do Grupo Boticário, porque, de fato, prezamos por isso em todos os elos da cadeia o tempo todo. Temos produtos de altíssima qualidade, com performance excepcional. Para garantir isso, investimos muito em tecnologia, pesquisa e inovação’’ diz.

Por falar nas inovações, o grupo desenvolveu, no Brasil, uma Pele 3D, que simula diferentes camadas da pele humana, permitindo testes mais precisos em ingredientes como colágeno e ácido hialurônico, além do Boti Ocular, que analisa a área ao redor dos olhos. Outras tecnologias, como o Babyskin e a Pele 3D com folículo capilar, ajudam a compreender como os produtos agem sobre a pele e os cabelos. Vale destacar que todas essas variações são versáteis e são pensadas para a pele brasileira, com sua ampla cartela de cores e texturas.

TECNOLOGIAS

Como afirma Juliana, “Boticário representa a inovação na indústria brasileira’’, e é necessário que cada dia mais pessoas saibam disso, para valorizar o mercado de cosmético, beleza e perfumaria nacional, e não ser refém de grandes importações, ainda que sejam, também, de qualidade.

Inclusive, o grupo possui operações internacionais, com presença em Lisboa, Colômbia e EUA, e continua a expandir sua influência global. No campo científico, o Boticário se destaca ainda no IFSCC, maior congresso de cosméticos do mundo, onde conquistou dois pódios, além de ser pioneiro no setor, sendo reconhecido pela ABIHPEC por suas contribuições inovadoras.

O Brasil é, sem dúvida, um grande polo de inovação no setor, com tecnologia de ponta que compete de igual para igual com as marcas mais renomadas mundialmente. Portanto, ao celebrar e apoiar a indústria local, é fortalecida uma economia criativa e sustentável, que investe em pesquisa, inovação e desenvolvimento.