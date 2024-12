Porto do Recife cresce quase 50% em movimentação entre 2023 e 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Porto do Recife registrou, entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, um crescimento de 50% em movimentação de cargas. No período, o terminal portuário também iniciou um processo de requalificação da sua infraestrutura com investimentos públicos, arrendando dois grandes galpões e um pátio de aproximadamente 7 mil metros quadrados para iniciar a sua expansão em 2025.

“Os números que agora divulgamos, de um crescimento incrível do Porto do Recife nos últimos dois anos, reforçam o seu papel estratégico para o desenvolvimento econômico da nossa região. Além disso, o resultado reafirma o compromisso de todo o Governo de Pernambuco com a eficiência e com a expansão sustentável dos serviços que prestamos. E isso é apenas o começo. Em 2025 temos ainda muito mais a crescer”, comemorou a governadora Raquel Lyra.

Na quinta-feira (26), o presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia, e o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Guilherme Cavalcanti, deram detalhes sobre os números do terminal no biênio 23/24.

BALANÇO

De acordo com o balanço, apenas em 2024, o Porto movimentou 1.785.538 toneladas de carga total, um crescimento de 25,12% em relação a 2023. Vale ressaltar que no ano passado o Porto já havia registrado um crescimento de 21,61% na comparação com a baixa movimentação contabilizada em 2022, quando o terminal obteve -9,37%.

Assim como em 2023, neste ano o fertilizante, o açúcar-granel e o malte cevada foram os grandes puxadores do crescimento da movimentação no Porto. Os fertilizantes registraram alta de 43%. Já o açúcar e o malte cevada cresceram, respectivamente, 38% e 21%.

Além do crescimento na movimentação, o Porto também obteve êxito no seu faturamento ao longo dos últimos dois anos, zerando, inclusive, o déficit tributário. De 2023 até hoje, foram faturados mais de R$ 88 milhões, um crescimento de 48,27% nas receitas do terminal.

“Esta é uma notícia muito positiva para o desenvolvimento de Pernambuco. O Porto do Recife cresceu quase 50% nesses últimos dois anos. E com esse crescimento da movimentação, equilíbrio das contas e mais receitas, estamos conseguindo financiar obras fundamentais para a melhoria do Porto, para atrair mais empreendimentos e aumentar a nossa capacidade de movimentação. O Porto está se preparando para receber cada vez mais cargas que movimentam a nossa economia”, celebrou Guilherme Cavalcanti, após vistoriar as obras de requalificação do Cais 1 e acompanhar a movimentação portuária.

“Estamos concluindo o biênio 23/24 aqui no Porto do Recife com aumento expressivo de quase 50% na movimentação. Isso reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento de Pernambuco e da região. Com novos investimentos e obras estruturadoras, traremos mais negócios, gerando mais empregos e, consequentemente, o desenvolvimento do Estado”, destacou Delmiro Gouveia.

ARRENDAMENTOS

O Porto do Recife fecha 2024 com projeção de mais crescimento para 2025. Isso porque o terminal arrendou três áreas (REC08, REC09 e REC10) para ampliar a movimentação e armazenamento de granéis sólidos e cargas gerais. Com os novos investimentos privados, a expectativa do Governo de Pernambuco também é de tornar o Porto um motor do desenvolvimento do polo cervejeiro do Estado, com a importação de malte, trigo e milho. Para Guilherme Cavalcanti, os investimentos promoverão mais