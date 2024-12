Feriados em 2025: veja lista de feriados nacionais e pontos facultativos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Folgas podem aumentar quando são considerados os feriados municipais e estaduais; confira o que diz portaria publicada nesta segunda no DOU

O Brasil terá 18 feriados nacionais e pontos facultativos em 2025. A informação consta em uma portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), publicada nesta segunda-feira (30) no Diário Oficial da União (DOU).

O primeiro deles é em 1º de janeiro, na próxima quarta-feira, quando é celebrado o Dia da Confraternização Universal.

No total, pode haver quatro feriadões ou imprensados em âmbito nacional:

Sexta-Feira Santa , no dia 18 de abril, seguida de Tiradentes , na segunda-feira seguinte, 21 de abril

, no dia 18 de abril, seguida de , na segunda-feira seguinte, 21 de abril Dia do Trabalho , em 1º de maio (quinta-feira)

, em 1º de maio (quinta-feira) Dia da Consciência Negra , em 20 de novembro (quinta-feira)

, em 20 de novembro (quinta-feira) Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira)

Em nota, o Governo Federal informou que "as datas deverão ser cumpridas nos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem comprometimento de atividades públicas consideradas serviços essenciais à população".

Confira a lista completa dos 18 feriados nacionais e pontos facultativos:

1º de janeiro (quarta-feira) -Confraternização Universal (feriado nacional);

3 de março (segunda-feira) -Carnaval (ponto facultativo);

4 de março (terça-feira) -Carnaval (ponto facultativo);

5 de março - Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h);

18 de abril (sexta-feira) -Paixão de Cristo (feriado nacional);

21 de abril (segunda-feira) -Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio (quinta-feira) -Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

19 de junho (quinta-feira) -Corpus Christi (ponto facultativo);

20 de junho (sexta-feira) -ponto facultativo;

7 de setembro (domingo) -Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro (domingo) -Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro (terça-feira) -Dia do Servidor Público Federal (ponto facultativo), a ser comemorado dia 27;

2 de novembro (domingo) -Finados (feriado nacional);

15 de novembro (sábado) -Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro (quinta-feira) -Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

24 de dezembro (quarta-feira), - véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h);

25 de dezembro (quinta-feira) -Natal (feriado nacional);

31 de dezembro (quarta-feira) -Véspera de ano novo (ponto facultativo após as 13h).

Feriados estaduais e municipais

A lista de folgas pode aumentar, quando considerados os feriados estaduais e municipais.

Em Pernambuco, por exemplo, costuma-se "imprensar" o Carnaval, na segunda e na terça-feira (3 e 4 de março, respectivamente). Alguns locais também adotam o ponto facultativo da Quarta-feira, até as 14h. No Estado, comemora-se ainda o feriado da Data Magna, em 6 de março.

De acordo com a portaria do governo federal, a comemoração da data magna de estados, fixadas em lei estadual, e os dias de início e término de ano de centenário de fundação de municípios, declarados em lei municipal, serão observados por repartições da administração pública federal direta, autárquica e fundacional nas respectivas localidades.

"Dias de guarda dos credos e religiões não relacionados na portaria poderão ser compensados desde que previamente autorizados pelo responsável pela unidade administrativa de exercício do servidor", destacou o ministério no comunicado.

"Não será permitido aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal antecipar ponto facultativo em discordância com o que dispõe a portaria. Também está vedado adotar ponto facultativo estabelecido pela legislação estadual, municipal ou distrital, ressalvados os feriados em comemoração à data magna do estado."