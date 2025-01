Edição 2024 dos editais sociais do BNB atinge valor recorde de R$ 25 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No Estado foram contemplados projetos que receberam R$ 5,4 milhões em municípios como Belo Jardim, Escada, Glória do Goitá e Gravatá

O Banco do Nordeste (BNB) destinou, em 2024, R$ 25,2 milhões a projetos sociais por meio de editais, beneficiando 16.123 pessoas. É o maior volume de recursos destinados a projetos sociais da série histórica iniciada em 2007 e 150% maior do que o total liberado no ano anterior. Os recursos são oriundos de parte do Imposto de Renda (IR) a ser pago pelo Banco no exercício fiscal passado. Ao todo, foram contemplados 52 projetos de estímulo ao esporte, defesa dos direitos de crianças e adolescentes e de atenção a idosos, pessoas com deficiência (PCD) e pacientes de oncologia.

Entre os estados beneficiados está Pernambuco, que recebeu o repasse de R$ 5,4 milhões em 14 projetos com atuação nos municípios de Belo Jardim, Escada, Glória do Goitá, Gravatá, João Alfredo, Olinda, Ouricuri, Pesqueira, Recife e Trindade.

A escolha foi feita por meio de editais divulgados em agosto de 2024 para atender entidades que atuam com o Fundo da Infância e Adolescência (FIA), Fundo de Apoio ao Idoso, programas nacionais de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa Física com Deficiência (Pronas/PCD), além da Lei de Incentivo ao Esporte.

“Como banco de desenvolvimento, temos a missão dada pelo presidente Lula de ajudar as populações em maior fragilidade social para terem acesso a serviços e atendimentos dos quais precisam. Por isso, destinamos os maiores valores da história por meio de editais, que são uma das formas mais justas e efetivas para impactar milhares de pessoas”, afirma o presidente do BNB, Paulo Câmara.

Ampliação de limites

Além do valor recorde em 2024, houve ampliação no limite de subsídio por projeto. Para atenção à oncologia (Pronon) e à Pessoa Física com Deficiência (Pronas/PCD), foi possível captar até R$ 1,5 milhão.

Já entre as propostas enquadradas na Lei de Incentivo ao Esporte, cada uma pode chegar ao limite de R$ 500 mil. No caso de projetos ligados à infância, adolescência e idosos, o limite passou para R$ 350 mil.

Histórico

Entre 2007 e 2024, o Banco do Nordeste destinou cerca de R$ 95,5 milhões a 528 projetos sociais por meio dessas doações incentivadas, beneficiando 136,6 mil pessoas, entre crianças, adolescentes, idosos e pacientes oncológicos ou pessoas com deficiência.