Movimentação de cargas no Porto de Suape teve o segundo melhor resultado em 46 anos

O Porto de Suape contabilizou em 2024 o segundo melhor resultado em 46 anos de história, totalizando a movimentação de 24,8 milhões de toneladas, entre granéis líquidos e sólidos, carga conteinerizada, veículos, entre outras. De acordo com o Anuário Estatístico da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), o atracadouro pernambucano teve crescimento de 3,6% em relação ao ano anterior.



Entre as variadas operações que movimentaram o porto ao longo de 2024, a que mais cresceu foi a de contêineres, com expressivo aumento de 23,4% em relação a 2023. Isso se traduz em 646.804 TEUs (unidade equivalente a 20 pés), o maior volume já registrado em um único ano no Tecon Suape, que ocupa os Cais 2 e 3 do porto interno.



O incremento nas operações elevou o número de atracações em 7,9%, com a entrada de 1.628 embarcações. Nesse segmento, o porto se destacou com a chegada de navios de classe mundial New Panamax, gigantes do mar com 366 metros de comprimento, o maior a cruzar o Canal do Panamá. A estreia ocorreu em 27 de julho, com a acostagem do MSC Orion. A frequência semanal se consolidou em 7 de novembro, com a rota de longo curso entre a costa nordestina e Singapura, na Ásia, denominada serviço Santana.



Em 2024, o Porto de Suape registrou crescimento de 3,6% em relação ao ano anterior - Divulgação

“Suape mais uma vez fechou o ano com crescimento nas suas movimentações, reforçando a sua importância para Pernambuco e para o Brasil. Os resultados positivos que estamos alcançando são frutos de uma política adotada pela governadora Raquel Lyra de ampliação dos investimentos públicos em infraestrutura portuária, para tornar o terminal cada vez mais competitivo, atraindo, consequentemente, novos negócios. Fizemos a dragagem do canal externo, estamos recuperando o molhe de proteção e agora vamos executar a dragagem do canal interno. Com isso, esperamos que Suape cresça ainda mais em 2025, atraindo novos investimentos privados, gerando emprego para os pernambucanos”, destaca o secretário de desenvolvimento econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti.



No setor de carga geral solta, o aumento foi de 19,3% em relação ao ano passado, com a movimentação de 656.915 toneladas de mercadorias diversas, entre equipamentos industriais, peças de grande porte, produtos siderúrgicos e embalados em sacos, como fertilizantes e grãos. Já a operação de granéis sólidos também segue em expansão, com alta de 7,9% (1.224,022 toneladas). Trigo, clínquer e coque de petróleo fazem parte dessa categoria.



EXPANSÃO



“Os resultados de 2024 mostram que estamos na direção certa. Sob a gestão da governadora Raquel Lyra, estão sendo tocados projetos de infraestrutura para garantir a expansão do porto, que são fundamentais para o êxito das operações e a melhoria exponencial dos nossos indicadores no cenário nacional”, pontua o diretor-presidente de Suape, Marcio Guiot.



Entre as grandes intervenções que vão impactar positivamente na movimentação de carga, de acordo com o gestor da estatal portuária, estão a dragagem dos canais externo (já concluída) e interno (ordem de serviço assinada em 27 de dezembro passado); e a reestruturação do molhe de proteção (quarta e última etapa de obras já em andamento).

O incremento nas operações elevou o número de atracações em 7,9%, com a entrada de 1.628 embarcações - Divulgação

“As expectativas para este ano são as melhores possíveis. A conclusão do Trem 1 da Refinaria Abreu e Lima, previsto para o primeiro semestre de 2025, por exemplo, vai gerar crescimento exponencial na movimentação de petróleo e derivados, que é o nosso carro-chefe”, comemora.



LIDERANÇA NACIONAL



Base oficial de dados do setor portuário, o Anuário da Antaq ainda não consolidou os diversos rankings entre os atracadouros públicos e Terminais de Uso Privado (TUPs) do país. Porém, até novembro de 2024, Suape mantinha a 6ª posição na movimentação de cargas entre os portos públicos brasileiros, além da liderança nacional na operação de granéis líquidos (14.881.829 toneladas até novembro) e no transporte por cabotagem (entre os portos do país).



No Nordeste, Suape é líder na operação de contêineres e de veículos. Entre exportação e importação, o porto contabilizou, em 2024, a movimentação de 80.051 unidades automotivas de modelos e fabricantes diversos. A chegada de milhares de carros elétricos e híbridos da chinesa BYD foi um dos pontos altos do segmento. Numa grandiosa operação que durou quase três dias, em maio de 2024, a empresa desembarcou 5.459 unidades.