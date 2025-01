Associação Comercial de Pernambuco promove palestra com presidente da FIEPE, Bruno Veloso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Associação Comercial de Pernambuco (ACP) realiza no próximo dia 28 de janeiro, às 8h30, no Palácio do Comércio, sede da ACP, a primeira edição da AGENDA 2025. O evento, que é aberto ao público, marca o início de um ciclo de discussões estratégicas sobre o desenvolvimento econômico do estado. Os interessados necessitam se inscrever e pagar uma contribuição espontânea.

O ponto alto do encontro será a palestra do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Bruno Veloso, que abordará o tema "Desenvolvimento de Pernambuco: Cenário e Perspectivas para 2025". Na ocasião, Veloso compartilhará uma análise aprofundada sobre as tendências econômicas, oportunidades de crescimento e os desafios que o estado enfrentará no próximo ano.

Tiago Carneiro, presidente da ACP, destacou a importância do evento: "A AGENDA 2025 reflete o papel histórico da Associação Comercial de Pernambuco como promotora de ideias e soluções para o crescimento econômico. Trazer o presidente da FIEPE, Bruno Veloso, para abrir esse ciclo de debates é uma oportunidade única de construirmos, juntos, um Pernambuco mais próspero e inovador".

Aberto a sócios e não sócios, o AGENDA 2025 também é um espaço para networking e troca de ideias entre empresários, gestores e profissionais de diversas áreas.

A Associação Comercial de Pernambuco (ACP) é a mais antiga e a mais emblemática entidade associativa do setor empresarial de Pernambuco, tendo sido fundada em 1839, desde quando vem funcionando de forma ininterrupta no cumprimento de sua missão institucional de representar, defender e promover o fortalecimento do setor empresarial privado, bem como projetos, programas e políticas públicas de interesse do desenvolvimento econômico e social de Pernambuco e do Brasil.

Serviço:

AGENDA 2025

Quando? 28 de janeiro, às 8h30

Onde? Sede da Associação Comercial de Pernambuco, Avenida Alfredo Lisboa - Marco Zero, 18 S/C

Ingressos: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepQHVbXCYHJAibPdq7-jOYzA5PRyQRwFGJb1VeRG4LrwfRgg/viewform