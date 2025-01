Feira de empregabilidade acontece nesta quarta no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No bairro da Boa Vista, o Grau Técnico realizará a primeira Feira de Empregabilidade de 2025, ofertando mais de 200 vagas, entre elas estágios e empregos em áreas e níveis de formação diversos. O evento acontece no dia 29 de janeiro, das 9h às 16h, e é completamente gratuito.

Áreas disponíveis

Com vagas desde o nível técnico e médio até o superior, o evento abrange jovens em busca do primeiro emprego e profissionais que procuram novas oportunidades no mercado de trabalho. Confira as áreas:

Gestão

Saúde

Tecnologia da informação

Segurança do trabalho

Construção civil.

O evento conta com palestras, recrutamento e seleção, elaboração e entrega de currículos, ações de saúde e estética, doação de sangue e um espaço exclusivo para alunos empreendedores.

“Nosso objetivo é fornecer suporte e orientações sobre as tendências do mercado, ajudar na organização de currículos e oferecer serviços gratuitos para a população. Em média, alcançamos 50% de empregabilidade em cada uma das quatro edições anuais”, disse Elielson Filho, gerente de marketing da rede Grau Técnico.

Empresas parceiras também estarão no evento para atender o público, oferecer serviços e realizar recrutamentos no local.

Além disso, também será possível tirar dúvidas com a equipe Grau Técnico, orientando sobre os cursos, carreiras e formações profissionais.

Serviço

Feira de Empregabilidade Grau Técnico | Boa Vista

Quando: 29 de janeiro, quarta-feira, das 9h às 16h

Onde: Grau Técnico Avenida Conde da Boa Vista, 1209, Soledade