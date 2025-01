Marcio Pochmann participa de eventos no Recife, enquanto enfrenta crise com servidores do IBGE no País

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Servidores do IBGE acusam o presidente de ser autoritário e de desvirtuar a missão do instituto. No Recife ele disse que discordar é parte do processo

Ao longo desta semana, o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, faz um tour pelo Brasil, lançando o Plano do Trabalho 2025 da instituição. Pela primeira vez, o Plano é lançado em todas as regiões, considerando as peculiaridades de cada uma. Nesta terça-feira (28) foi a vez do Nordeste, com apresentação no Recife. Enquanto Pochmann percorre o País para mostrar o que pretende realizar este ano, uma crise envolveldo sua gestão ganha corpo no IBGE.

O levante parte de servidores do Instituto, que escreveram uma carta aberta, acusando a gestão do presidente de autoritária e nociva à missão institucional e princípios do IBGE. O estopim foi a criação da Fundação IBGE+. Segundo os servidores, a instituição seria um IBGE paralelo, comprometendo a destinação dos recursos e a própria finalidade do IBGE.

Na sua fala no Recife, o próprio Pochmann puxou o assunto e disse que as discordâncias são naturais, mas que o importante é o IBGE continuar fazendo pesquisas e brigar por recursos. Sobre financiamento, aliás, o economista afirma que o Plano está pronto, mas que o orçamento ainda não foi deliberado pelo Congresso Nacional.

ERA DIGITAL

Sobre o Plano de Trabalho, o presidente do IBGE defendeu que a instituição precisa estar preparada para acompanhar as transformações no País. "O Brasil já passou por profundas transformações. Fizemos a transição de um Brasil agrário para industrial. Agora saímos do industrial para uma sociedade de serviços com foco na era digital. É um novo momento das relações de trabalho, da renda e do entretenimento", observa.

Diante de tantas mudanças, o IBGE quer se adaptar para cumprir sua missão institucional de retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da realidade e do exercício da cidadania. O Plano direciona ações estratégicas do IBGE para 2025, avançando na efetivação do Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados (SINGED), modernização de estruturas, preparação para o 12º Censo Agropecuário, realização da Pesquisa de Orçamentos Familiares e diversas divulgações, prevendo também atividades internacionais e encontros do IBGE com outras instituições estatísticas oficiais.

Para o Superintendente da SUDENE, Danilo Cabral, a apresentação do Plano de Trabalho no Recife veio para consolidar um trabalho de parceria com o IBGE. “Desde o ano passado, a gente vem estabelecendo um processo de aproximação com o IBGE, sabendo da importância que essa instituição tem para o desenvolvimento do nosso país. O Instituto é o maior centro de informações de dados do país e, sabemos, para que a gente possa formular políticas que respondam aos desafios que tem o Brasil e o Nordeste, a gente precisa ter um olhar do território dessas informações”.

Reunião de apresentação do Plano de Trabalho do IBGE contou com presença de representantes de várias instituições - Divulgação

PRESENÇAS

O evento de apresentação do Plano de Trabalho aconteceu na sede da Sudene, em Boa Viagem, com as presenças do Presidente do IBGE, Marcio Pochmann, do superintendente da SUDENE, Danilo Cabral, do Assistente da Diretoria Executiva do IBGE, Hugo Leonardo do Couto.

Também estiveram presentes o coordenador-geral da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE), Paulo Jannuzzi, o superintendente estadual do IBGE em Pernambuco, Gliner Dias, a Presidente da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), Márcia Aguiar, o diretor de pesquisas da Fundaj, Wilson Fusco, o diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Caio Ramos e o professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Thieres Silva. A mediação do encontro ficou a cargo do Coordenador do Centro de Documentação e Disseminação de Informações (CDDI), José Daniel Castro.

Além de Recife, representando a Região Nordeste, o IBGE já fez a divulgação em Belém, Norte do País (27). As próximas apresentações serão no Centro-Oeste/Brasília (29); Sudeste/Vitória (30) e Sul/Porto Alegre (31).