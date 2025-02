Produtos para o dia a dia e carnavalescos no Quiosque Solidário do RioMar Recife em fevereiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste mês de fevereiro, o Quiosque Solidário do RioMar Recife recebe o Centro Escola Mangue. O projeto, situado no bairro de Brasília Teimosa, trabalha a educação artística e ambiental com crianças e adolescentes, além de fomentar o projeto Moda Mangue, encabeçado por mulheres da comunidade que produzem acessórios biojoias.

O Quiosque Solidário, localizado no Piso L1, próximo da loja O Boticário, traz diversos produtos produzidos no Centro Escola Mangue, e toda a renda das vendas será revertida para a instituição.

Além de itens para o dia a dia, há também opções temáticas para os foliões que vão curtir o Carnaval. Entre os produtos, que prometem agradar a estilos variados, estão brincos, colares, tiaras carnavalescas, conjunto de biquini e hot pant, entre outros.

Quiosque Solidário



O Quiosque Solidário é uma iniciativa de estímulo à geração de renda através da venda de artigos personalizados e artesanatos produzidos por voluntários e pessoas atendidas por instituições filantrópicas reconhecidas pela atuação em causas como acolhimento de crianças, tratamento de câncer, pessoas em situação de rua, mães de crianças com doenças raras, entre outras.

Com curadoria do Instituto JCPM de Compromisso Social, a cada mês uma entidade diferente ocupa o espaço colaborativo.