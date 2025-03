Fernanda Montenegro emociona público em pré-estreia de 'Vitória'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao lado do diretor Andrucha Waddington e elenco, atriz celebrou a chegada de filme que resgata história de aposentada que filmou e denuncia quadrilha

A atriz Fernanda Montenegro emocionou a plateia do cinema Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, durante a pré-estreia do filme "Vitória", o qual é protagonista. O filme estreou nesta quinta-feira (13) em todo o País.

"Nós estamos no filme como artistas, criadores e vocês como a nossa família de opção que vem nos dar apoio com a presença. Sinceramente, eu acho que vai ter muito aplauso no final", disse a atriz ao público presente.

Ao lado do diretor Andrucha Waddington e do elenco, que inclui Alan Rocha, Thawan Lucas, Laila Garin e Thelmo Fernandes, a atriz celebrou a chegada de "Vitória", que resgata uma história real de coragem e resistência.

História

Baseado na obra do jornalista Fábio Gusmão, que publicou o caso na época e escreveu o livro Dona Vitória Joana da Paz, com roteiro assinado por Paula Fiuza, o longa narra a trajetória de dona Nina, uma aposentada que, em 2005, filmou e denunciou uma quadrilha de traficantes e policiais corruptos no Rio de Janeiro.

Dedicações

Em um discurso emocionado, o diretor Andrucha Waddington dedicou o filme a duas pessoas fundamentais: Breno Silveira, cineasta que faleceu durante as filmagens do longa, e Dona Joana da Paz, cuja coragem transformou a realidade ao seu redor.

O evento ainda contou com a presença de Fernanda Torres, filha de Montenegro e casada com o diretor, que assistiu emocionada ao reconhecimento do público à mãe.

"Vitória" é um filme Original Globoplay, produzido pela Conspiração. O longa-metragem tem coprodução da MyMama Entertainment e Globoplay, e apoio da Globo Filmes. A distribuição é da Sony Pictures.