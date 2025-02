Brasil tem 1,371 milhão de pessoas desempregadas há 2 anos ou mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No quarto trimestre de 2024, o País tinha 1,371 milhão de pessoas em situação de desemprego de mais longo prazo, ou seja, em busca de um trabalho há pelo menos dois anos. Se considerados todos os que procuram emprego há pelo menos um ano, esse contingente em situação de desemprego de longa duração sobe a 2,083 milhões.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar do contingente ainda elevado, o total de pessoas que tentavam uma oportunidade de trabalho há dois anos ou mais encolheu 24,1% em relação ao quarto trimestre de 2023.

A taxa de desemprego recuou de forma estatisticamente significativa em apenas três das 27 unidades da Federação na passagem do terceiro trimestre de 2024 para o quarto trimestre.

Em 12 Unidades da Federação, houve aumento na taxa de desemprego no período, porém, com variação considerada estatisticamente estável, ou seja, dentro do intervalo da margem de erro da pesquisa. Nenhuma Unidade da Federação teve elevação estatisticamente significativa na taxa de desemprego, segundo o IBGE.



BUSCA POR EMPREGO

Outras 712 mil pessoas buscavam emprego há pelo menos um ano, porém menos de dois anos, 21,8% menos indivíduos nessa situação ante o quarto trimestre de 2023.

No quarto trimestre de 2024, 3,271 milhões de brasileiros procuravam trabalho há mais de um mês, mas menos de um ano, 13,0% menos desempregados nessa situação do que no mesmo período do ano anterior, e 1,468 milhão tentavam uma vaga há menos de um mês, um recuo de 8,6% nessa categoria de desemprego do que no quarto trimestre de 2023.



DESEMPREGO EM PERNAMBUCO

A taxa de desocupação estimada para o estado de Pernambuco apresentou uma manutenção na tendência de decrescimento trimestral desde o pós-pandemia. Estimada em 10,2%, variou negativamente em 1,7 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior. Todavia, não houve variação estatisticamente significativa

em relação ao trimestre anterior.

A queda no nível de desocupação foi acompanhado também do aumento do rendimento médio real habitual de todos os trabalhos das pessoas ocupadas. Estimado em R$ 2.511, aumentou em 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com relação ao trimestre anterior, houve aumento de 7,5% no Estado.

A maioria dessas pessoas ocupadas em Pernambuco executam ao menos um de seus afazeres mediante carteira de trabalho assinada. Esse contingente estimado em 1.206 mil pessoas, aumentou em 88

mil pessoas, (7,8% em relação ao mesmo período do ano anterior).



Com relação ao trimestre anterior, houve crescimento de 83 mil pessoas, ou seja, variação de 7,4%. A outra parcela que atua somente na informalidade (48,6%), isto é, sem carteira de trabalho assinada, foi estimada em 758 mil pessoas, aumentando em 140 mil pessoas, (22,6% em relação ao mesmo período do ano anterior). Entretanto, em relação ao trimestre anterior, não houve variação estatisticamente significativa.