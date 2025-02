Grupo Dislub Equador investe R$ 430 milhões e lança pedra fundamental do Parque de Tancagem no Porto do Pecém

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Projeto estratégico impulsionará a infraestrutura logística e energética do Ceará, consolidando o Complexo Industrial e Portuário do Pecém

O Grupo Dislub Equador realiza o lançamento da Pedra Fundamental para a construção do seu parque de tancagem no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará, nesta quarta-feira (19). A cerimônia acontece a partir das 9h, no terreno onde será erguido o empreendimento, marcando oficialmente o início das obras do projeto com investimento de R$ 430 milhões.

NOVO PARQUE DE TANCAGEM

O novo parque de tancagem terá uma capacidade inicial de armazenamento de 130 mil m³, com previsão de expansão para 220 mil m³. O empreendimento irá movimentar gasolina, diesel, etanol, biocombustíveis, querosene de aviação e até petróleo bruto, caso haja demanda. Durante a fase de construção, serão gerados cerca de 500 empregos diretos, além de 100 vagas permanentes na operação do parque. Do total investido, R$ 343 milhões são financiados pelo Banco do Nordeste (BNB).

“Hoje, cerca de 40% dos produtos consumidos no Ceará chegam por outros modais, principalmente o rodoviário. Com o novo terminal no Pecém, o estado passará a ser atendido integralmente por navios de grande escala, ampliando a eficiência logística, com potencial ainda de atender os estados vizinhos pelo modal ferroviário”, destaca o CEO do Grupo Dislub Equador, Sérgio Lins, ressaltando a relevância do projeto para a infraestrutura logística e o desenvolvimento econômico da região.

INVESTIMENTO NO NORDESTE

A construção do parque de tancagem no Porto do Pecém faz parte da estratégia de expansão do Grupo Dislub Equador, consolidando sua presença no Nordeste e contribuindo para o fortalecimento da infraestrutura energética da região. A previsão é que as obras sejam concluídas em agosto de 2027.