Preço dos ovos dispara e aumento chega a 50% em diversas regiões do País

Alta nos insumos e menor produção das aves estão entre os fatores que impactaram o custo do produto, fazendo os consumidores sentirem no bolso

O preço dos ovos registrou um aumento significativo em todo o país, chegando a 50% em algumas regiões, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados. A alta vem sendo sentida pelos consumidores desde o início de janeiro, e tem impacto direto no orçamento das famílias brasileiras.

Em entrevista à Rádio Jornal, o presidente do Instituto Ovos Brasil, Edival Veras, explicou os principais fatores que levaram ao aumento. Segundo ele, a oscilação dos preços é natural no setor, que muitas vezes opera com margem negativa.

“Os supermercados falam que o preço subiu bastante, mas ele estava abaixo do custo. O milho vem subindo, estamos no verão, período em que as aves produzem menos, e isso influencia diretamente na oferta e no preço”, destacou.

Ainda de acordo com Veras, os insumos utilizados na alimentação das aves, como milho e soja, representam cerca de 70% do custo de produção. A alta do dólar também tem impacto no preço dos alimentos, já que esses ingredientes são comercializados internacionalmente.

No entanto, o Brasil segue como um grande produtor e não enfrenta problemas sanitários graves, como a gripe aviária, que atinge outros países e fez com que o preço dos ovos nos Estados Unidos, por exemplo, fosse até cinco vezes maior que o brasileiro.

Tendência para os próximos meses



Com relação à possibilidade de redução dos preços, Edival Veras explicou que o mercado precisa manter um equilíbrio entre produção e demanda para evitar oscilações bruscas. “A produção de ovos precisa ser ajustada conforme o consumo. Se houver excesso, o preço pode cair demais e prejudicar os produtores, mas se faltar, o custo sobe. Nossa responsabilidade é manter esse equilíbrio”, afirmou.

Para os consumidores, no entanto, o impacto já é sentido no bolso. Em entrevista à TV Jornal, comerciantes do Mercado da Encruzilhada, no Recife, relataram aumentos sucessivos no preço da bandeja de ovos.

O comerciante Francisco de Assis comentou que os reajustes vêm acontecendo toda semana. “Já tem umas semanas que, quando eu recebo, vem com aumento. A gente vende o ovo jumbo, aquele maior, a R$ 26 a bandeja com 30 unidades”, explicou.

O cenário indica que, a médio prazo, o mercado pode se ajustar, mas não há garantias de que os preços voltem ao patamar anterior sem uma redução dos custos de produção.