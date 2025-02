Carnaval 2025: saiba o funcionamento das lojas do Centro e shoppings do Grande Recife

O comércio do Recife funcionará de maneira facultativa no Carnaval. Do sábado de Zé Pereira (01/03) até a quinta-feira (6/03), fica a critério de cada lojista decidir se vai ou não abrir e definir seu próprio horário de funcionamento. Já o varejo do Centro fechará de sábado a terça, abre na quarta, a partir do meio-dia, e depois fecha novamente na quinta (6), pós Carnaval, mas especificamente por conta do feriado da Data Magna (6). No caso dos Shopping Centers da Região Metropolitana do Recife, os centros de compra vão operar em horário especial na folia.



“O Carnaval é uma data importante para o comércio porque movimenta diversos setores e fornece diversos insumos a empresas e a empreendedores, que geram renda nesse período. Para o público geral, oferece fantasias, adereços e acessórios para quem vai à folia”, adiantou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), Fred Leal. A estimativa para as vendas deste ano é de um incremento entre 5% e 10%.

HORÁRIOS DO COMÉRCIO E SHOPPINGS DO GRANDE RECIFE NO CARNAVAL

Centro e Bairros

Sábado (01/03) – Facultativo. Comércio do Centro fechado;

Domingo (02/03) – Facultativo. Comércio do Centro fechado;

Segunda-feira (03/03) – Facultativo. Comércio do Centro fechado;

Terça-feira (04/03) – Facultativo. Comércio do Centro fechado;

Quarta-feira (05/03) – Facultativo, a partir das 12h;

Quinta-feira (06/03) – Facultativo. Comércio do Centro fechado

Shopping Recife

Sábado (01/03) – das 9h às 19h

Domingo (02/03) – das 12h às 20h

Segunda-feira (03/03) – das 12h às 20h

Terça-feira (04/03) – das 12h às 20h

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h



RioMar Recife

Sábado (01/03) – das 09 às 19h

Domingo (02/03) – das 12h às 20h

Segunda-feira (03/03) – das 12h às 20h

Terça-feira (04/03) – das 12h às 20h

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h



Shopping Boa Vista

Sábado (01/03) – Lojas fechadas

Domingo (02/03) – Lojas fechadas

Segunda-feira (03/03) – das 11h às 19h

Terça-feira (04/03) – das 11h às 19h

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 21h



Shopping Tacaruna

Sábado (01/03) – das 9h às 19h

Domingo (02/03) – das 12h às 20h

Segunda-feira (03/03) – das 12h às 20h

Terça-feira (04/03) – das 12h às 20h

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h



Plaza Shopping

Sábado (01/03) – das 9h às 19h

Domingo (02/03) – das 12h às 20h

Segunda-feira (03/03) – das 12h às 20h

Terça-feira (04/03) – das 12h às 20h

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h

Shopping ETC

Sábado (01/03) – das 9h às 18h

Domingo (02/03) – lojas fechadas. Praça da Alimentação das 12h às 18h

Segunda-feira (03/03) – lojas fechadas. Praça da Alimentação das 12h às 18h

Terça-feira (04/03) – lojas fechadas. Praça da Alimentação das 12h às 18h

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 21h

Shopping de Afogados

Sábado (01/03) – Fechado

Domingo (02/03) – Fechado

Segunda-feira (03/03) – Fechado

Terça-feira (04/03) – Fechado

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 18h

*Olinda

Shopping Patteo Olinda

Sábado (01/03) – das 9h às 19h

Domingo (02/03) – das 12h às 20h

Segunda-feira (03/03) – das 12h às 20h

Terça-feira (04/03) – das 12h às 20h

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h

*Paulista

Paulista North Way Shopping

Sábado (01/03) – das 9h às 19h

Domingo (02/03) – das 12h às 20h

Segunda-feira (03/03) – das 12h às 20h

Terça-feira (04/03) – das 12h às 20h

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22

*Camaragibe

Camará Shopping

Sábado (01/03) – das 10h às 19h

Domingo (02/03) – das 12h às 20h

Segunda-feira (03/03) – das 12h às 20h

Terça-feira (04/03) – das 12h às 20h

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h



*Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes

Sábado (01/03) – das 09h às 19h

Domingo (02/03) – das 12h às 20h

Segunda-feira (03/03) – das 12h às 20h

Terça-feira (04/03) – das 12h às 20h

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h

*Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada

Sábado (01/03) – das 9h às 19h

Domingo (02/03) – das 12h às 20h

Segunda-feira (03/03) – das 12h às 20h

Terça-feira (04/03) – das 12h às 20h

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 22h

*Igarassu

Shopping Igarassu

Sábado (01/03) – das 9h às 18h

Domingo (02/03) – das 12h às 20h

Segunda-feira (03/03) – das 12h às 20h

Terça-feira (04/03) – das 12h às 20h

Quarta-feira (05/03) – das 12h às 21h

*Moreno

Recife Outlet

Sábado (01/03) – das 9h às 19h

Domingo (02/03) – das 9h às 19h

Segunda-feira (03/03) – das 9h às 19h

Terça-feira (04/03) – das 9h às 19h

Quarta-feira (05/03) – das 9h às 21h