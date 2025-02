Pix por aproximação: onde funciona, como usar e limites da nova modalidade de pagamentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir desta sexta-feira (28), as instituições financeiras serão obrigadas a oferecer mais uma modalidade de transferência via Pix que dispensa a necessidade de digitar a senha bancária. A oferta do Pix por aproximação passa a ser obrigatória, neste momento apenas para celulares Android.

Com a obrigatoriedade da oferta, todas as instituições financeiras associadas ao open finance, que envolve o compartilhamento de dados entre elas, terão de estar no Google Pay (carteira digital do Google) e ofertar o Pix por aproximação. Isso ocorre porque, até o momento, apenas o Google Pay está cadastrado no Banco Central (BC) como iniciadora de pagamento.

Como a Apple Pay e a Samsung Pay não estão registradas no BC, o Pix por aproximação estará disponível apenas para os dispositivos móveis do sistema Android, que usam o Google Pay. Em alguns bancos, a modalidade também já é ofertada dentro do próprio aplicativo da instituição financeira.

O QUE DIZEM OS BANCOS

O Itaú Unibanco foi o primeiro a anunciar a expansão do Pix por aproximação (Pix NFC) para 100% dos seus clientes pessoa física. A funcionalidade, que permite pagamentos por meio da tecnologia de aproximação (NFC), sem a necessidade de abrir o Superapp Itaú, já estava disponível para todos os clientes duas semanas antes do prazo estabelecido pelo Banco Central (esta sexta-feira, 28).

O Itaú anunciou o Pix por Aproximação em 2024 e, desde novembro, clientes do banco e de demais instituições financeiras já podem realizar pagamentos com o Pix NFC em todas as laranjinhas – as maquininhas de pagamento do Itaú, operadas pela Rede. A jornada foi implementada de forma gradual e agora está sendo ampliada para 100% dos clientes PF.

O Santander e a Getnet, empresa de tecnologia para meios de pagamento da PagoNxt, do Grupo Santander, anunciaram o lançamento do Pix por Aproximação por meio do Google Pay. Com o Pix por Aproximação, clientes pessoas físicas do Santander poderão realizar transações automaticamente apenas aproximando o celular da maquininha, usando a Carteira do Google, sem a necessidade de abrir o aplicativo do banco ou escanear QR Codes. Por outro lado, clientes pessoas jurídicas da Getnet poderão oferecer essa nova solução de pagamento em suas maquininhas.

A liberação da funcionalidade será realizada por grupos, com previsão de término para o meio de março.

Clientes Bradesco também já podem fazer operações de Pix aproximando o celular de maquininhas de pagamento. A opção está disponível no app do banco para clientes Pessoa Física com aparelhos Android e, nessa primeira etapa, nas maquininhas móveis da Cielo (POS), nos modelos LIO On e Flash. A disponibilização da solução em maquininhas ligadas a terminais financeiros (TEF) e de outros fornecedores está em estudo.

O Banco do Brasil anunciou a ampliação do Pix por aproximação para todos os clientes pessoa física. O novo modelo de pagamento, em piloto desde outubro em São Paulo e no Distrito Federal, passa a ser utilizado em todo o País.

Para pagamentos de até R$ 200, após conferir o valor na maquininha, os clientes só precisam abrir o app BB, clicar em “Pix por aproximação” e realizar a autenticação biométrica ou digitar a senha de login do app. Para finalizar o pagamento, leva poucos segundos, basta aproximar o celular da maquininha já habilitada, assim como já é feito com wallets e cartões físicos. Em caso de pagamentos de valor superior a R$ 200, a diferença é a necessidade de digitação adicional da senha transacional, a mesma já utilizada na realização do Pix tradicional.

A Caixa vai disponibilizar essa nova funcionalidade a todos seus clientes, inclusive do Caixa Tem, a partir do deste dia 28 de fevereiro, acompanhando o cronograma BACEN. Além disso, a empresa diz que está desenvolvendo uma série de ações focadas em aprimorar a experiência do cliente com os serviços digitais, oferecendo soluções cada vez mais completas e convenientes.

Um dos destaques é a Iniciadora de Pagamentos, um serviço que possibilita, com a permissão prévia do cliente, a realização de pagamentos e transferências diretamente do aplicativo Caixa, usando valores de contas em outros bancos. Estão em andamento soluções para carteira digital (wallet), de modo a viabilizar não somente o Pix por Aproximação, mas também soluções para atuação com Drex e tokenização.

"Esses projetos, interconectados, trarão uma nova era de conveniência e eficiência. As funcionalidades que surgirão da integração entre Pix por Aproximação, Iniciação de Pagamentos, Wallet e Open Finance permitirão realizar pagamentos pelo celular/relógio de forma extremamente rápida, segura e simples, sem necessidade de acesso ao canal para pagamento".

COMO FUNCIONA O PIX POR APROXIMAÇÃO

É possível fazer um Pix aproximando o seu celular da maquininha, através do aplicativo do seu banco ou utilizando uma carteira digital oferecida por instituições autorizadas pelo BC. O Pix por aproximação é mais uma forma de fazer um Pix, que traz ainda mais conveniência.

Para ativar o Pix por aproximação em uma carteira digital, é necessário vincular sua conta a essa carteira, parecido com o que se faz com os cartões de pagamento. No momento da vinculação da conta, você será automaticamente direcionado para a instituição onde possui conta para confirmar essa autorização.

Após a vinculação da sua conta, no momento do pagamento, basta você optar pelo pagamento por Pix, aproximar o seu celular, revisar se as informações do pagamento estão corretas e confirmar.

Inicialmente, as transações terão um valor máximo padronizado de R$ 500,00. Se quiser, você pode diminuir esse valor por transação e, também, criar um valor máximo por dia.

As outras formas de iniciação, como a chave e o QR Code continuam existindo. A funcionalidade é de disponibilidade facultativa, tanto para carteiras digitais, como para bancos e para provedores de maquininhas. Portanto, consulte seu banco para saber se a funcionalidade está disponível em seu aplicativo ou em alguma carteira digital. Além disso, o Pix por aproximação é possível apenas em maquininhas habilitadas.