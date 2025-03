Trabalhadores relatam instabilidade nos aplicativos da Caixa Tem e FGTS; banco informa que as operações foram normalizadas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nas redes sociais, clientes reclamaram de falhas no acesso e na visualização do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

Os aplicativos Caixa Tem e FGTS, da Caixa Econômica Federal, apresentam instabilidade desde a quinta-feira (6). Nas redes sociais, clientes reclamaram de falhas no acesso e na visualização do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Além disso, há relatos de filas nos aplicativos e dificuldades para completar operações.

O site Downdetector, que monitora serviços online, registrou pico de 294 reclamações por volta das 13h31, nessa quinta-feira (6). Já na manhã desta sexta (7), os principais problemas apontados estão falhas no login (77% das queixas), dificuldades em operações no internet banking (18%) e problemas no pagamento de contas (5%). Por volta das 7h55 desta sexta, cerca de 62 notificações foram registradas na plataforma.

O que diz a Caixa

A Caixa Econômica Federal (CEF) informou que a fila virtual ocorrida na quinta-feira (6), no aplicativo Caixa Tem, no primeiro dia da liberação do saldo retido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que optaram pelo saque aniversário e demitidos sem justa causa entre janeiro de 2020 e fevereiro último, já se encontra estabilizada e operando normalmente.

Em nota, a Caixa admitiu que o aplicativo apresentou indisponibilidade na quinta-feira (6). O banco informou, ainda, que o aplicativo visa garantir o acesso de todos os usuários, bem como informar o tempo médio para o trabalhador ser atendido. Isso ocorre devido ao alto volume de acessos simultâneos, o que poderia gerar eventuais intermitências no acesso.

Saque

Ao todo, a Caixa vai liberar R$ 12,1 bilhões para cerca de 12 milhões de trabalhadores. Cerca de 10 milhões receberão o valor automaticamente em suas contas bancárias cadastradas no aplicativo do FGTS.

Para sacar valores até R$ 1,5 mil, o dinheiro poderá ser retirado nos terminais de autoatendimento da Caixa, com o cartão cidadão e senha. Para quem tem valor até R$ 3 mil para receber, também poderá fazer o saque nas casas lotéricas, utilizando o cartão cidadão e senha. O trabalhador que possui valor superior a R$ 3 mil receberá o dinheiro a partir do 18 de junho. (mais abaixo você confere se tem direito ao saque)

Trabalhadores relatam instabilidade

Só faltou o FGTS mandar:

Veja cronograma de pagamentos

Calendário de pagamento - Divulgação / Caixa Econômica Federal

Como verificar o direito ao saque?

Para saber o valor exato que irá receber, o trabalhador pode consultar o extrato do FGTS no aplicativo oficial. Segundo a Caixa, os valores liberados aparecerão com os códigos SAQUE DEP 50S ou SAQUE DEP 50A.

