Vendas do varejo caem 0,1% em janeiro ante dezembro, afirma IBGE

As vendas do comércio varejista caíram 0,1% em janeiro ante dezembro, na série com ajuste sazonal, informou nesta sexta-feira (14) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado contrariou a mediana das estimativas de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que apontava alta de 0,2%. O intervalo de previsões ia de queda de 0,5% a alta de 2,5%.

Na comparação com janeiro de 2024, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 3,1% em janeiro de 2025. Nesse confronto, as projeções iam de uma queda de 0,2% a avanço de 7,0%, com mediana positiva de 3,5%.

Em 12 meses, o varejo acumulou alta de 4,7%.

Quanto ao varejo ampliado - que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício -, as vendas subiram 2,3% em janeiro ante dezembro, na série com ajuste sazonal. O resultado superou a mediana das previsões de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que apontava alta de 1,7%. O intervalo das estimativas ia de queda de 0,2% a alta de 3,2%.

Na comparação com janeiro de 2024, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 2,2% em janeiro de 2025. Nesse confronto, as projeções variavam de uma redução de 1,3% a aumento de 3,6%, com mediana positiva de 1,7%.

Em 12 meses, as vendas subiram 3,8%.

COMÉRCIO EM PERNAMBUCO

Em janeiro de 2025, o volume de vendas do comércio varejista do Estado teve variação de -0,7%. Com isso, o setor mostra queda, 0,9 p.p. abaixo do mês da leve alta de dezembro, a quarta queda em 12 meses. Na

comparação com janeiro do ano passado, todavia, as vendas do varejo cresceram 1,7%, a décima terceira variação positiva seguida nessa comparação.

Refletindo a tendência de crescimento da taxa geral na série da comparação com mesmo mês do ano anterior, apenas três das onze atividades do comércio varejista tiveram taxas negativas no volume de

vendas. Eletrodomésticos (13,5%), Móveis e eletrodomésticos (12,1%), Móveis (7,5%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (4,9%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (1,8%), Hipermercados e supermercados (1,2%), Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,1%), Livros, jornais, revistas e papelaria (0,4%), Combustíveis e lubrificantes (-1,4%), Tecidos, vestuário e calçados (-4,1%), e Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-10,6).



Ainda nesta série que compara meses iguais, entre as atividades do comércio varejista ampliado, que conta com um total de quatorze atividades, observou-se alta no volume de vendas em quase todas, exceto em 3 delas, em janeiro: Combustíveis e lubrificantes (-1,4%), Tecidos, vestuário e calçados (-4,1%), e Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-10,6). No ranking de receita nominal de vendas do comércio varejista ampliado nessa variável, Pernambuco ficou no décimo lugar de maior variação positiva do País.