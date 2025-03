Resumo das novelas: Depois de ser denunciado, Jerônimo é preso em 'Quando me Apaixono'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Esta semana traz diversas surpresas, descobertas e tensões nos capítulos das novelas da TV aberta. Confira o resumo abaixo:

QUANDO ME APAIXONO

Capítulo 175 – segunda, 17 de Março

Augusto começa a se lembrar de como tudo planejou para que todos na cidade pensassem que o marido de Alzira havia se suicidado. Cesar vai ao médico com o pai com a desculpa de que são exames para o seguro de vida que seu pai adquiriu, porém, ele percebe que o procedimento que eles realizaram é o mesmo do início e conversa com o médico que diz a ele que está doente. Josefina chega às empresas Monterrubio para pedir à filha Roberta parte do dinheiro que guardou para ela, para que a jovem não tenha outra opção senão fazer o que a mãe quer. O velório de Ezequiel é realizado na casa de Alzira, que apesar de ter rancor do falecido marido, concorda em ser vigiada na casa em homenagem aos filhos. Augusto Dunant chega ao velório de Ezequiel e fala com Alzira para dizer-lhe que assumirá o estudo de seus dois filhos e que ela continuará recebendo o salário de seu falecido marido. Quando Roberta entrega a caixa cheia de dinheiro para Josefina, ‘a empregada de Regina’, a vê e conta para Regina, que opta por não falar nada sobre o assunto.

Capítulo 176 – terça, 18 de Março

Depois de ser denunciado por Augusto, Jerônimo é preso. O advogado tenta tirá-lo da prisão sob fiança, mas o pedido é negado e ele continuará detido enquanto a investigação estiver em curso. Roberta reafirma para Renata que Ezequiel aproveitou que estava embriagada para violentá-la. Pago por Augusto, o médico da cadeia depõe contra Jerônimo e diz que foi dele a ideia de fazer com que todos acreditassem que Álvaro estava morto. O advogado diz a Isidro que as impressões digitais de Roberta Monterrúbio e Regina Gamba não são iguais e se isso se confirmar ficará provado que Roberta não é filha de Regina Soberón.

Capítulo 177 – quarta, 19 de Março

Constanza permite que Corina fique com a filha, mas pede a ela que não saia do quarto. Ela aproveita para vasculhar as gavetas. Alguém da procuradoria é pago para que Jerônimo passe muitos anos na prisão pela suposta morte do Dr. Álvaro. Augusto também paga alguém para que investigue a vida de Marina. Ele propõe a Aníbal e Alison que fiquem na sua fazenda para que possam se conhecer melhor, mas na realidade ele quer saber tudo que acontece na fazenda “A Bonita”.

Capítulo 178 – quinta, 20 de Março

Benjamim explica ao filho por que Adriana se passou por sua namorada quando na verdade está noiva de Matias. César procura o médico e ele confirma que está com um tumor que não pode ser operado e o aconselha a viver intensamente. Depois que Jerônimo conta para Renata que o médico da prisão o acusou de ser o responsável de tudo, Renata promete que fará de tudo para provar sua inocência.

Capítulo 179 – sexta, 21 de março

Augusto paga a primeira parcela a Saúl para que leve Marina para longe do povoado. Constanza está cada vez mais apegada ao bebê de Corina e isso preocupa Honório. Roberta diz a Josefina e já está quase sem dinheiro no banco por que sua conta foi esvaziada. Branca e Josefina instruem Roberta do que deve fazer para pegar dinheiro da empresa.

A CAVERNA ENCANTADA

Segunda-Feira, 17/03

Lavínia coloca o banco do balanço embaixo do travesseiro de Anna para provocá-la. Gabriel pede ajuda aos meninos para distrair Norma. Shirley e Wanda procuram outro trabalho para complementar a renda. Norma pede que Gabriel e Pilar terminem o namoro.

Terça-Feira, 18/03

Tonico coloca o pedaço do balanço na parede da biblioteca. Safira faz plano com Dodô para usar o grupo Pequenotts para fugir da caverna. Gabriel confronta Norma ao dizer que não há regra que o impeça de namorar Pilar fora do colégio. Para arrecadar dinheiro, Shirley e Wanda oferecem a casa para Cristina, Thomas e Fafá usarem como estúdio musical. Gabriel pede desculpa para os meninos por tê-los usado para conseguir o livro de Norma. Anna, Benja, Jane e Nina ouvem um forte ruído vindo de fora da caverna e suspeitam de uma nova criatura.

Quarta-Feira, 19/03

Thomas comenta com Cristina sobre o desejo de fugir de Milagres. Isadora entrega um envelope com dinheiro para Norma, com o intuito de pagar as dívidas do colégio. A diretora debocha da quantidade, que é insuficiente para cobrir a matrícula. César quer que Cristina volte a trabalhar no pet shop. Em meio à guerra de papel, Felipe decide armar uma pegadinha contra Gabriel.

Quinta-Feira, 20/03

Isadora, Anna e Manu procuram a origem dos barulhos misteriosos. Lavínia tenta agradar Norma, mas ela diz que já tem um novo aluno favorito: Felipe. Shirley avisa a Isadora que ela terá que sair do colégio. Lavínia reclama para Pilar que Norma tem alunos preferidos. A pedido de Felipe, Lucas e Binho armam uma pegadinha com feijão podre, e Pilar acha que o cheiro vem de Gabriel.

Sexta-Feira, 21/03

Pedro se aproxima de Isadora para acalmá-la. Lavínia pega o escafandro de Felipe para uma missão. Anna, Isadora e Manu descobrem um buraco na prateleira da biblioteca que leva à passagem da caverna. Ao entrarem na gruta, elas encontram Lavínia, que quebra o vidro da flor mágica. Anna sente uma dor.

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Ator Thiago Rodrigues como Judá na novela Gênesis - RECORD/DIVULGAÇÃO

Capítulo 279 – segunda, 17 de Março

Judá sofre com mais uma importante perda. Três anos depois, José brinca com os filhos. Judá se interessa por Tamar.

Capítulo 280 – terça, 18 de Março

Adurrá revê Neferíades. Judá está pronto para fazer algo que custará uma vida.

Capítulo 281 – quarta, 19 de Março

José fala que algo preocupante está a começar. Jacó fica aflito com a falta de alimentos.

Capítulo 282 – quinta, 20 de Março

José ouve um pedido da mulher. Os irmãos dele desembarcam no Egito.

Capítulo 283 – sexta, 21 de Março

Menkhe admite algo. Asenate fica contrária a comportamento de José. Adurrá e Neferíades padecem no deserto.

REDE GLOBO

GAROTA DO MOMENTO



Capítulo 114 – Segunda-feira 17 de Março

Beatriz aceita o pedido de casamento de Beto. Iolanda confessa a Arlete que teme sua possível gravidez. Bia é levada para o hospital, e o médico diz que seu estado é grave. Glorinha aceita namorar Ulisses. Clarice incentiva Bia a esquecer Beto. Basílio garante que afastará Beatriz de Beto. Nelson tenta extorquir Edu. Todos se preparam para a final da Copa do Mundo. Bia agradece o cuidado de Ronaldo. Carlito flagra Marlene e Raimundo. Basílio propõe fugir com Beatriz do Brasil.



Capítulo 115 – Terça-feira 18 de Março

Beatriz rejeita a proposta de Basílio. Marlene lamenta a reação de Carlito ao encontrar Raimundo em sua casa. Iolanda decide deixar a cidade para ter seu filho. Raimundo revela aos filhos seu namoro com Marlene. Beto garante a Raimundo que se casará com Beatriz. Beatriz teme ser presa e prejudicar Beto. Zélia começa a trabalhar como secretária de Juliano. Sem saber, Topete acaba usando o gravador de Zélia e destruindo sua fita com as provas contra Juliano. Érico enfrenta Nelson. Glorinha sofre por não conseguir se entregar para Ulisses. Bia descobre passaportes falsos no escritório de Basílio.



Capítulo 116 – Quarta-feira 19 de Março

Bia deduz que Basílio e Beatriz planejam fugir do país. Amália sugere que Beatriz marque uma entrevista no programa de Alfredo, a fim de ajudar sua defesa. Zélia encontra os documentos que incriminam Juliano. Bia revela a Juliano que encontrou passaportes falsos em nome de Beatriz e Basílio. Lígia vê Raimundo com Marlene. Jacira acredita que Teresa esteja armando sua aproximação com Creiton. Ana Maria se surpreende com a decisão de Iolanda de deixar o estado. Beatriz concede sua entrevista na TV. Bia coloca os passaportes falsos no armário de Beatriz.



Capítulo 117 – Quinta-feira 20 de Março

Juliano parabeniza a ação de Bia. Alfredo e Amália consideram a entrevista de Beatriz um sucesso. Clarice afirma a Teresa que não confia mais em Beatriz. Jacira desconfia de Creiton. Ronaldo sugere que Lígia está com ciúmes de Raimundo. Juliano e Raimundo se enfrentam por conta de Marlene. Iolanda se incomoda ao ver Ulisses com Glorinha. Juliano denuncia os passaportes falsos de Basílio e Beatriz à polícia. Basílio descobre que os passaportes sumiram. Beatriz encontra os passaportes em seu armário, e o delegado exige que ela abra a porta.



Capítulo 118 – Sexta-feira 21 de Março

Beatriz consegue despistar o delegado. Zélia se enfurece com Topete ao perceber que ele destruiu sua gravação contra Juliano. Beatriz afirma a Basílio que enfrentará os Alencar. Beto acusa Bia de ter colocado os passaportes falsos nos pertences de Beatriz. Bia passa mal, e Maristela repreende Juliano por usar a menina. A agência de Raimundo vence um grande prêmio. Clarice paralisa ao assistir ao comercial do alvejante. Todos vaiam a presença de Beatriz na cerimônia de entrega do prêmio publicitário.



Capítulo 119 – Sábado 22 de Março

Beto briga com um homem para defender Beatriz. Clarice tem uma nova memória de seu passado, mas despista Juliano. Ana Maria se irrita com os planos de Iolanda de vender a pensão e deixar o estado. Ulisses beija Glorinha. Alfredo noticia a Raimundo que, por conta da confusão de Beto e Beatriz, a agência terá de abrir mão do prêmio. Raimundo afirma que Beto destruiu sua empresa.

VOLTA POR CIMA

Capítulo 145 – Segunda-feira 17 de março

Madalena se surpreende com a revelação de Osmar sobre a paternidade do filho de Cacá. Jão marca uma reunião com a diretoria da Viação Estelar. Gerson pensa em como se livrar de seus irmãos. Marco decide tomar um território de Gerson. Gerson ordena que Zezito e seus outros capangas deem uma lição em Sebastian. Chico pede que Cacá pense em como se afastar de Violeta. Osmar sugere um novo projeto, e Violeta fica animada. Doralice retira a queixa contra Osmar. Zezito e os outros capangas capturam Sebastian. Madalena faz uma revelação para Jão.



Capítulo 146– Terça-feira 18 de Março

Jão lamenta a revelação de Madalena. Sebastian é agredido por Zezito e os capangas, e Jô o leva ao hospital. Jão e Madalena tomam uma decisão. Violeta reclama de Osmar falar sobre Jão. Rique confirma a Beth que tem um namorado secreto. Joyce e Belisa se preocupam ao verem o estado de Sebastian. Gigi pensa em Bernardo. Sebastian pede para Joyce não sair de casa. Jão conversa com Neuza e Edson sobre o filho de Cacá. Jão se oferece para organizar o chá-revelação para o bebê de Cacá. Madalena pede para Osmar voltar para casa.



Capítulo 147 – Quarta-feira 19 de março

Osmar se recusa a voltar para casa com Madalena. Gerson nega as acusações de Roxelle, e culpa Zezito pelo ocorrido. Osmar mente para Violeta sobre o motivo da visita de Madalena. Jão revela a Madalena sua ideia para desmascarar Cacá. Joyce se interessa pelo apartamento de Sidney. Gigi conta para Yuki que Gerson mandou baterem em Sebastian. Jão explana a situação sobre os salários dos funcionários para a diretoria. Sidney aluga seu apartamento para Joyce. Yuki e Sebastian ficam juntos. Chico vê Jão e Madalena juntos. Violeta exige que Cacá conte a verdade sobre a paternidade de seu bebê para Jão. Marco enfrenta Gerson.



Capítulo 148– Quinta-feira 20 de Março

Marco ameaça Gerson. Cacá implora que Violeta deixe Jão organizar o chá-revelação. Joyce deixa a mansão, e Belisa lamenta. Madalena fica intrigada com um comentário que Chico faz sobre Cacá. Rodolfo repreende a briga entre Gerson e Marcos. Cacá não consegue contar a verdade para Ana Lúcia. Violeta pensa em assumir a criação de seu neto. Yuki enfrenta Gerson. Violeta ouve Osmar falando de Joyce para Jô. Tati escuta Jin contar para Doralice que sairá da Vila Cambucá e se irrita. Yuki decide se afastar de Sebastian. Violeta procura Joyce.



Capítulo 149 – Sexta-feira 21 de Março

Violeta tenta intimidar Joyce. Tati percebe que ficará sem o namorado e se entristece. Violeta manda Aquiles e Caçapa vigiarem Joyce. Jão conta para Madalena como foi a reunião com a diretoria da Viação Estelar. Silvia consola Yuki. Sebastian vai à nova casa de Joyce. Rosana segue Rique e descobre quem é o seu novo parceiro. Gerson se incomoda ao ver Marco falando em particular com um dos capangas da casa. Madalena consegue com Osmar a foto de Cacá com Baixinho. Chega o dia do chá-revelação. Gigi sugere que Roxelle peça vários presentes para Gerson. Cacá, Ana Lúcia, Violeta, Osmar, Edson, Rosana e Nando chegam para a festa. Jão prepara a surpresa.



Capítulo 150 – Sábado 22 de Março

Vários convidados chegam para o evento. Roxelle pede para Gerson entrar na sociedade da lanchonete com Neuza. Gigi se preocupa com o embate entre Marco e Gerson. Jão inicia sua vingança. Cacá se enfurece ao ver que Madalena ajudou Jão com a festa. Violeta faz uma revelação no chá de bebé. Ruth desabafa sua raiva contra Rodolfo. Sebastian e Gigi conversam sobre Joyce. Marco paga um grupo de capangas. Cacá garante a Violeta que se vingará de Jão e Madalena. Gigi revela para Osmar que Violeta foi à casa de Joyce. Jão descobre que a diretoria da Viação Estelar não fará nada para resolver a denúncia feita por ele. Cacá ataca a loja de Madalena.

MANIA DE VOCÊ

Imagem do elenco de "Mania de Você" - Divulgação/ Globo

Capítulo 163 – Segunda-feira 17 de Março

Mércia avisa a Molina que ele está sendo alvo de uma armadilha. Molina consegue escapar. Magda avisa a Mércia que que pretende cancelar a compra do Albacoa. Leidi instala um aparelho de escuta na casa de Berta. Diana comenta com Bruna sobre sua preocupação com Hugo. Fátima segue o conselho de Nahum e decide ficar com Gael. Hugo pede que Bruna não conte a Diana sobre sua doença. Rodhes procura Luma para dizer que ainda a ama. Berta é sequestrada. Mavi consegue descobrir o iate de Molina, e surpreende o pai com sua presença.



Capítulo 164 – Terça-feira 18 de Março

Fátima fica desesperada ao saber por Milton que Berta foi sequestrada. Molina e Mavi lutam, e Molina dopa o filho. Berta, Leidi, e seus comparsas enganam Ísis. Mavi é resgatado por ocupantes de uma traineira. Sirlei acusa Ísis de ter sequestrado Berta. Cristiano agride Mavi. Luzia se separa de Edimilson. Mavi expulsa Mércia do resort. Molina acredita que convenceu Mércia a lhe entregar o quadro de arte, e comenta com a amante com quem mantém outro relacionamento.



Capítulo 165 – Quarta-feira 19 de Março

Molina diz a Rebeca, sua amante, que se livrará de Mérica após recuperar o quadro. Tomás recebe uma ligação dos bandidos pedindo um alto resgate. Bruna acaba contando a Diana que Hugo está com os dias contados. Diana pede para Hugo refazer os exames. Viola acusa Mavi de estar investigando algo com Luma às escondidas. Luma e Mavi observam Mércia através de um drone. Mércia pega o quadro para levar a Molina, mas hesita. Mércia questiona Molina ao encontrar um guardanapo sujo de batom na casa alugada pelo empresário.



Capítulo 166– Quinta-feira 20 de março

Molina tenta despistar Mércia. Rebeca se hospeda no Albacoa. Mavi liga para a polícia para avisar o local onde Molina supostamente está. Luma observa o carro de Mércia pelo drone e avisa a Mavi que ela está indo para o Albacoa. Hugo faz novos exames. Mércia escreve um bilhete para Rebeca fingindo que é Molina. Cristiano deixa claro a Daniel que lutará por Michele. Luma observa Mércia pelo drone perto do Brisa e resolve ir a seu encontro. Mércia surpreende Rebeca e Molina.



Capítulo 167 – Sexta-feira 21 de Março

Mércia termina sua parceria com Molina. Luma decide seguir Mércia de carro. Ísis manda Leidi acabar com Berta. Sirlei reconhece o local do cativeiro de Berta. Michele e Cristiano reatam o namoro. Mércia confronta Luma, negando que esteja com o quadro de arte. Gael sugere a Luma que contrate um novo chef para o restaurante. Mércia diz a Mavi que se encontrou com Molina no Brisa, mas não sabe de seu paradeiro. Mavi consegue capturar a imagem de Molina, por meio das câmeras de segurança do restaurante. Pamonha, um dos sequestradores de Berta, é preso pela polícia. Mavi posta um vídeo na internet mostrando imagens de Molina e comunicando que o pai está vivo. Molina entra em pânico ao ver o vídeo de Mavi.



Capítulo 168 – Sábado 22 de março

Rebeca descobre que Molina tem uma mala repleta de dólares. Mavi conta a Luma que a Interpol emitiu um alerta internacional para a captura do Molina. Rebeca foge levando os dólares de Molina. Leidi e seus comparsas são flagrados pela polícia com Berta. Mércia se nega a ajudar Molina. Ísis se veste de camareira para fugir do Albacoa. Michele volta a trabalhar no restaurante. Rebeca marca um encontro com Molina, a mando dos bandidos. Sirlei desconfia do jogo duplo de Leidi no sequestro de Berta. Ísis avisa a Leidi que pretende matar Berta. Molina chega ao encontro com Rebeca, sem saber que está sob a mira de uma arma.