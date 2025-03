Imposto de Renda 2025: guia completo para uma declaração Sem erros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

"A organização é a chave para uma declaração precisa", explica Pedro Assis, professor de contabilidade do Centro Universitário UniFBV Wyden

A temporada de declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 se aproxima, e a Receita Federal espera receber um número recorde de declarações. Para evitar erros e garantir a restituição correta, é fundamental estar atento aos principais cuidados e novidades deste ano.

“A organização é a chave para uma declaração precisa. Reúna todos os documentos que comprovem suas fontes de renda”, explica Pedro Assis, professor de contabilidade do Centro Universitário UniFBV Wyden.

O professor destaca a importância de atenção aos seguintes documentos:

Informes de rendimentos (emitidos por empregadores, bancos e corretoras);

comprovantes de gastos (notas fiscais e recibos de despesas médicas, odontológicas e educacionais)

documentos de bens e direitos (informações sobre imóveis, veículos, investimentos e outros bens).

Além disso, para evitar cair na malha fina, o professor ressalta que é essencial: Informar todos os seus bens e direitos de forma detalhada e precisa; guardar todos os comprovantes e verificar as regras de dedução e declarar todos os rendimentos, incluindo aqueles isentos de imposto.

“Por fim, vale a dica de sempre: antecipe a coleta de documentos, não deixe para a última hora. Utilize o programa gerador da Receita Federal (disponível para download no site oficial) e revise a declaração antes de enviá-la”, conclui Pedro Assis.

Tira-Dúvidas

A partir do dia 25 deste mês, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) do UniFBV oferecerá atendimento gratuito para pessoas físicas que desejam fazer sua declaração do Imposto de Renda ou obter orientações sobre a malha fiscal e a regularização de pendências fiscais.

O atendimento também estará disponível para Microempreendedores Individuais (MEIs) que necessitam de suporte na regularização e declaração de suas obrigações fiscais.

Serviço:

Atendimento e orientações gratuitas sobre declaração de Impostoo de Renda

Onde: Centro Universitário UniFBV Wyden (R. Jean Emile Favre, 422 – Imbiribeira)

Quando: a partir de 25/03

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />