Campos Neto: Não teremos aplicativos de bancos, mas marketplace de finanças no futuro

O ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto afirmou na sexta-feira, 21, que a tendência é de que o Brasil não tenha mais aplicativos de bancos, e sim marketplaces de finanças no futuro.

"Você vai poder migrar seus dados de uma instituição para a outra e ter mais produtos financeiros, por um valor menor", disse, durante evento da XP Private Bank com a Miami Herbert Business School. Segundo ele, haverá uma pressão para que as instituições financeiras trabalhem com open data, um conceito que embute maior transparência.

Campos Neto defende a tese de que quatro inovações financeiras - o pagamento instantâneo, o cross border, o open data e o dinheiro programável - vão "inevitavelmente quebrar o sistema financeiro da maneira como conhecemos hoje".

O ex-presidente do BC usou o Pix como exemplo de sistema de pagamento instantâneo, e o Drex - projeto de moeda digital do BC - como exemplo de dinheiro programável. Campos Neto também explicou que o cross border é uma operação que envolve o transporte de um produto de um país para o outro.

As declarações foram feitas no evento "Brazil in Transition: Macroeconomic Stability, Climate Challenges, and Social Progress", da XP Private Bank com a Miami Herbert Business School.