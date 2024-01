Qual vai transmitir o jogo do Botafogo hoje, 24/01? Vai passar na Band? Saiba horário e como assistir Boavista x Botafogo online e grátis com imagens

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Hoje é dia de Fogão em ação pelo Campeonato Carioca! Nesta quarta-feira (24), o Botafogo visita o Boavista, às 21h30, horário de Brasília, no Elcyzão, em Saquarema, pela 3ª rodada da Taça Guanabara.

O Glorioso é o líder com 6 pontos, vem de duas vitórias em dois jogos e busca manter o 100% de aproveitamento. Já o Boavista é o 8° colocado com 3 pontos e acumula uma derrota, contra o Vasco, e uma vitória, contra o Volta Redonda, até aqui.

Prováveis escalações

Boavista: André Luiz; Raul Cardoso, Sheldon, Mizael Sadoque e Alyson; William Oliveira, Crystopher e Erick Flores; Matheus Alessandro, Abner Vinícius e Gabriel Conceição - Filipe Cândido

Botafogo: Gatito Fernández (John); Lucas Halter, Alexander Barboza e Marçal (Newton); Tchê Tchê, Danilo Barbosa, Eduardo e Marlon Freitas; Jeffinho, Victor Sá e Tiquinho Soares - Tiago Nunes

Transmissão ao vivo de Boavista x Botafogo

A partida terá transmissão ao vivo da Band, na tv aberta e através do site oficial, do serviço de streaming Bandplay e do Canal GOAT, no YouTube.

Links para assistir o jogo online

Site da Band (clique aqui para assistir online e de graça)

A Band também oferece o sinal gratuito do seu canal na tv aberta. Para acessar, basta o torcedor realizar um cadastro e fazer login no site.

Bandplay (clique aqui para assistir online e de graça)

Tal como site oficial, o Bandplay também oferece o sinal gratuito da emissora na tv aberta e está disponível para smartphone, smartv e outros dispositivos do gênero.

Canal GOAT (clique aqui para assistir online e de graça)



Ficha do jogo



Partida: Boavista x Botafogo - 3ª rodada do Campeonato Carioca 2024

Boavista x Botafogo - 3ª rodada do Campeonato Carioca 2024 Horário: 21h30, horário de Brasília

21h30, horário de Brasília Local: Elcyzão



Elcyzão Onde assistir ao vivo: Band, Blandplay e Canal GOAT

Arbitragem



Árbitro: Alex Gomes Stefano



Alex Gomes Stefano Assistente 1: Luiz Claudio Regazone



Luiz Claudio Regazone Assistente 2: Daniel do Espirito Santo Parro



Daniel do Espirito Santo Parro 4º árbitro: Lucas Coelho Santos