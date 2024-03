Sorteio da Libertadores-2024 define fase de grupos sem duelos nacionais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Depois de um longo discurso de mais de 30 minutos do presidente Alejandro Domínguez, a Conmebol definiu nesta segunda-feira, 18, o chaveamento da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2024, por meio de sorteio realizado em sua sede em Luque, no Paraguai. O Brasil tem sete representantes, que entram como favoritos a levar mais um troféu: Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo e Botafogo, cinco deles cabeças de suas chaves. O País ganhou a mais importante competição do continente nos últimos cinco anos.

Tricampeão continental, o Palmeiras foi sorteado em um grupo indigesto. O time de Abel Ferreira, que venceu o torneio em 2020 e 2021, vai enfrentar o equatoriano Independiente del Valle, o atual campeão da Sul-Americana, San Lorenzo, time tradicional da Argentina, e o Liverpool, do Uruguai, a equipe mais fraca da chave.

Outro que também ostenta três títulos da mais importante competição sul-americana, o São Paulo retornou à competição porque ganhou a Copa do Brasil em 2023 e caiu em uma chave, em tese, mais acessível. Terá pela frente Barcelona, do Equador, Talleres, da Argentina, e Cobresal, do Chile.

O Grêmio foi outro a estar inserido em um grupo complicado, já que vai encarar a altitude de La Paz, na Bolívia, quando for enfrentar o The Strongest, e também terá pelo seu caminho o Estudiantes, time argentino quatro vezes campeão continental. Completa o Grupo C o Huachipato, do Chile.

Mais um brasileiro a atuar na altitude boliviana será o Flamengo, que caiu na mesma chave do Bolívar. Millionarios, da Colômbia, e o chileno Palestino são os outros integrantes do Grupo E. O Botafogo poderia se deparar com um brasileiro em seu grupo, já que veio da fase prévia do campeonato, mas se livrou de um rival do mesmo país. Seus adversários no Grupo D serão LDU, do Equador, que é a cabeça de chave, Junior Barranquila, da Colômbia, e Universitario, do Peru.

O Atlético Mineiro caiu no Grupo G, que tem o tradicional Peñarol, do Uruguai, como cabeça de chave. Completam a chave Rosario Central, da Argentina, e o venezuelano Caracas.

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense não dever dificuldades na primeira fase. A equipe treinada por Fernando Diniz terá como rivais no Grupo A Cerro Porteño, do Paraguai, Allianza Lima, do Peru, e Colo Colo, do Chile.

Cada time fará seis jogos nessa fase, sendo três como mandante e outros três como visitante. Datas, horários e a emissora que fará a transmissão de cada partida ainda serão definidos pela Conmebol nos próximos dias. A Libertadores é transmitida no Brasil por Globo (tv aberta), SporTV (TV fechada), Paramount+ (streaming) e Star+ (streaming).

Buenos Aires será a sede da final da Libertadores. Será a primeira vez que a capital da Argentina receberá o evento desde que a decisão passou a ser disputada em jogo único. Ainda não foi divulgado qual estádio será escolhido. A tendência é de que o Monumental de Núñez, estádio do River Plate que passou por uma reforma e agora tem capacidade para 85 mil pessoas, seja o palco da grande decisão, marcada para 30 de novembro, um sábado.

Grupos da Libertadores 2024

Grupo A: Fluminense , Cerro Porteño-PAR, Allianza Lima-PER e Colo Colo-CHI

, Cerro Porteño-PAR, Allianza Lima-PER e Colo Colo-CHI Grupo B: São Paulo , Barcelona-EQU, Talleres-ARG e Cobresal-CHI

, Barcelona-EQU, Talleres-ARG e Cobresal-CHI Grupo C: Grêmio , Estudiantes-ARG, The Strongest-BOL e Huachipato-CHI

, Estudiantes-ARG, The Strongest-BOL e Huachipato-CHI Grupo D: LDU-EQU, Junior Barranquila-COL, Universitario-PER e Botafogo

Grupo E: Flamengo , Bolivar-BOL, Millionarios-COL e Palestino-CHI

, Bolivar-BOL, Millionarios-COL e Palestino-CHI Grupo F: Palmeiras , Independiente del Valle-EQU, San Lorenzo-ARG e Liverpool-URU

, Independiente del Valle-EQU, San Lorenzo-ARG e Liverpool-URU Grupo G: Peñarol-URU, Atlético-MG , Rosario Central-ARG e Caracas-VEN

, Rosario Central-ARG e Caracas-VEN Grupo H: River Plate-ARG, Libertad-PAR, Deportivo Táchira-VEN e Nacional-URU

A fase de grupos da Libertadores será disputada em um período curto, de abril a maio. O torneio será paralisado durante a disputada da Copa América e dos Jogos Olímpicos e retorna comas oitavas de final em agosto.

Calendário de jogos da fase de grupos

1ª rodada: 2 a 4 de abril

2ª rodada: 9 a 11 de abril

3ª rodada: 23 a 25 de abril

4ª rodada: 7 a 9 de maio

5ª rodada: 14 a 16 de maio

6ª rodada: 28 a 30 de maio