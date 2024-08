Ana Patrícia e Duda confirmam favoritismo e avançam às quartas do vôlei de praia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ana Patrícia e Duda confirmaram o favoritismo e derrotaram as japonesas Akiko Hasegawa e Miki Ishii por 2 sets a 0, com parciais 21 a 15, e 21 a 16. A dupla número 1 do mundo se impôs frente ao aguerrido time do Japão e mantém a invencibilidade na Olimpíada Paris-2024. O adversário nas quartas será a dupla formada por Tina Graudina e Anastasija Samoilova, da Letônia, que eliminaram as alemãs Svenja Müller e Cinja Tillmann por 2 sets a 1.

A dupla brasileira fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, com seis pontos, e sem perder um set sequer. Elas venceram por 2 a 0 os confrontos com as egípcias Marwa e Elghobashy; as espanholas Liliana e Paulo; e as italianas Menegatti e Gottardi.

A outra dupla representante do Brasil na categoria feminina, Carol Solberg e Bárbara Seixas, donas da 3ª posição do ranking mundial, acabaram derrotadas por Mariafe e Clancy, da Austrália, por 2 sets a 0, e deram adeus a Paris. As australianas podem entrar no caminho de Ana Patrícia e Duda em uma eventual semifinal.

MELHORES DO MUNDO

Melhores do mundo no vôlei de praia feminino, Ana Patrícia e Duda iniciaram o jogo de maneira inteligente, apostando nos recuos e sem forçar o jogo de rede. As japonesas demonstraram frieza e qualidade para equilibrar a partida, dificilmente ficando mais de dois pontos atrás do placar.

As brasileiras começaram a buscar o fundo de quadra e conseguiram desgarrar no marcador, chegando a abrir 10 a 5. O time do Japão também conseguiu aproveitar os erros do Brasil e voltaram a encostar, mas as líderes do ranking mundial apostaram na força dos ataques de Ana Patrícia para fechar o primeiro set em 21 a 15.

O time japonês aproveitou o erro brasileiro para abrir a contagem do segundo set. Ana Patrícia e Duda acertaram os deslizes nos levantamentos e viraram o placar com facilidade, novamente abrindo boa margem de pontos. A dupla japonesa teve brio para aproveitar as chances e não deixar as brasileiras se distanciarem no placar. As melhores do mundo voltaram a se impor nos ataques e forçando os erros do adversário, chegando a ficar mais uma vez cinco pontos à frente.

Com dificuldades em acertar o fundo da quadra, o aguerrido time japonês passou a ser castigado na reta final do set com o ótimo bloqueio de Ana Patrícia. A brasileira levou ampla vantagem frente à baixa estatura das adversárias, e foi importante para consolidar a diferença no placar, fazendo a dupla chegar ao match point em situação confortável para fechar o segundo set por 21 a 16 e garantir a classificação.

"Quando a gente entra na quadra esquecemos isso de superioridade Entramos para fazer nosso melhor. Japão contra o Brasil é muito chato, mas estudamos muito para saber o que elas iam fazer durante o torneio e deu muito certo", disse Duda ao SporTV.

"A gente fez um trabalho muito voltado para a parte mental. Estamos muito seguras do que estamos fazendo antes de jogar. A gente confia tanto uma na outra também, às vezes só de olhar já sabemos o que a outra quer. Esperamos seguir desse jeito até o fim da Olimpíada", afirmou Ana Patrícia, que adiantou o que poderá ser o duelo com as adversárias da Letônia nas quartas de final. "Pode ter certeza que vai ser um grande confronto, como sempre é. Prometemos que vamos dar sempre o nosso melhor."