Como fica o grid de largada do GP de São Paulo se chuva impedir classificatório no domingo?

As condições climáticas na região do Autódromo de Interlagos causam preocupações à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e à organização do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. A princípio, o treino que define o grid de largada para a corrida principal vai ocorrer às 7h30 deste domingo.

No entanto, há previsão de chuva para Interlagos e região durante o todo o domingo. Estavam previstos na agenda do GP de São Paulo outros eventos para o restante do fim de semana: duas corridas da Copa Porsche, duas corridas da Fórmula 4 e a homenagem a Ayrton Senna, cuja morte completou 30 anos em maio deste ano.

De acordo com o regulamento da FIA, no artigo 39.4, item b, caso não seja possível a realização do treino classificatório, o grid de largada para a prova de domingo será determinado pelo resultado do único treino livre realizado neste fim de semana.

TREINO LIVRE

Na sexta-feira, a atividade que abriu o GP terminou com Lando Norris, da McLaren, na ponta e Max Verstappen, da Red Bull, na 15ª posição. Se não ocorrer o treino classificatório, o britânico, que é vice-líder do Mundial, largaria na pole position, enquanto o holandês tricampeão mundial partiria da última posição (20º), porque tem de pagar uma punição de cinco posição por troca de componentes do motor.

Essa condição poderia embaralhar ainda mais a disputa pelo título de pilotos e deixar a McLaren em situação favorável para voltar a conquistar o Mundial de Construtores após 26 anos.

A vitória na corrida principal concede ao vencedor o total de 25 pontos. Quem termina fora dos dez primeiros lugares não recebe nenhuma pontuação. Verstappen tem, neste momento, 367 pontos, enquanto Norris aparece com 323, e Charles Leclerc, 297. Depois do GP paulistano, restarão mais três corridas: em Las Vegas (Estados Unidos), Lusail (Catar) e Abu Dabi (Emirados Árabes Unidos). Contabilizando a prova no Brasil, estão em jogo 112 pontos.

Confira como acabou o único treino livre do GP de São Paulo:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min10s610

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min10s791

3º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min10s805

4º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min10s950

5º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min10s955

6º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min11s038

7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min11s100

8º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min11s124

9º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min11s215

10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min11s216

11º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min11s301

12º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min11s483

13º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min11s619

14º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min11s651

15º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min11s712

16º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min11s754

17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min11s783

18º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min11s827

19º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min11s845

20º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min11s883



CHUVA EM SÃO PAULO

A cidade de São Paulo registrou pancadas de chuva ao longo da tarde de sábado, com raios e rajadas de vento. Foram registrados pontos de alagamento nas zonas norte, sul, leste e oeste. Os córregos Itaim e Rio verde transbordaram alagando as vias adjacentes. A previsão é de que a chuva continue na região, mas com intensidade fraca.A região de Interlagos, zona sul, teve o maior acumulado de precipitação da capital entre 14h30 e 15h30, com 49 milímetros. O temporal causou transtorno no autódromo e fez o treino classificatório da Fórmula 1 ser adiado para este domingo.