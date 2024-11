Jogo entre Sport e Santos terá esquema de segurança com mais de 800 policiais militares

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Partida válida pela última rodada da série B do Campeonato Brasileiro 2024 acontece neste domingo (24), na Ilha do Retiro, no Recife

A Polícia Militar de Pernambuco anunciou que terá 823 policiais militares atuando nas áreas interna e externas da Ilha do Retiro, no Recife, durante a realização do jogo entre Sport e Santos, neste domingo (24).

A partida está marcada para as 18h30 e é válida pela última rodada da série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será decisivo para garantir o possível acesso do Leão à elite do futebol nacional.

Segundo a PM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 684 policiais, sob comando do 12º BPM. Na área interna do estádio, 139 policiais do Batalhão de Choque atuarão na segurança dos torcedores e das equipes.

Leia Também SJCC prepara Super Jornada esportiva para Sport x Santos

Segurança no metrô e em terminais integrados



Ainda de acordo com a corporação, estações de metrô e terminais integrados de passageiros contarão com guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação de vândalos.

Outras quatro equipes da Patrulha Maria da Penha estarão empenhadas em ações de conscientização e preventivas de enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres.

Para isto, a Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos (DASDH) contará com o apoio de unidades de área como o 12º, 13º e 16º batalhões.

Monitoramento em tempo real

Toda a operação policial deste domingo terá monitoramento em tempo real, segundo a Polícia Militar de Pernambuco. O acompanhamento será feito por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Controle e Comando Regional.