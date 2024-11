Torcida do Sport invade redes sociais do Goiás: "Vamos, Verdão"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Rubro-negros reforçam torcida para que o time Esmeraldino tire pontos do Novorizontino, neste domingo (24), no estádio da Serrinha, em Goiânia

Além de precisar vencer o Santos, no seu último compromisso na Série B, o Sport ainda dependerá de um tropeço de adversários diretos na briga pelo acesso para garantir o retorno à elite do futebol brasileiro em 2025. Uma das partidas que interessa aos rubro-negros é o confronto entre Goiás (5º, com 60 pontos) x Novorizontino (3º, com 64 pontos), que será disputado neste domingo (24), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio da Serrinha, em Goiânia.

A confiança leonina passa muito pelo bom momento que atravessa os goianos. Apesar de o Goiás não ter mais chances de acesso à Série A, o Verdão vem de sete jogos de invencibilidade, sendo um empate e seis vitórias consecutivas. E, nesses seis jogos que saiu de campo vitorioso, o Goiás não tomou nenhum gol e marcou incríveis 14 gols - mais de 2 gols de média por partida.

"O jogo é muito importante para nós. Ah, mas o Goiás não tem mais chances de acesso, mas tem o meu nome, a minha cara, o nome dos jogadores que estarão em campo e que sabem que existem outros profissionais que dependem do nosso desempenho. Se as outras equipes vão agir assim ou não é uma outra questão, mas o Goiás vai entrar em campo para ganhar o jogo", garantiu o técnico do Goiás, Vagner Mancini, que já confirmou a sua saída do clube após a partida contra o Novorizontino, não permanecendo para a próxima temporada.

Invasão rubro-negra nas redes sociais do Goiás

Mesmo o técnico do Esmeraldino garantindo o comprometimento do Goiás diante do Novorizontino, a torcida do Sport fez questão de 'invadir' as redes sociais do clube goiano para pedir empenho e reforçar o apoio pelo resultado positivo que pode beneficiar os rubro-negros.

"Vamos, Goiás. A torcida rubro-negra está com vocês hoje", escreveu um torcedor do Sport, em postagem no Instagram do Goiás.

"Iremos torcer juntos! 4 milhões de rubro-negros estarão juntos com vocês! Sucesso!", postou um rubro-negro.

Iremos torcer juntos! 4 milhões de rubro-negros estarão juntos com vcs! Sucesso! — NÉTO (@JosLuzNto1) November 24, 2024

"Pra cima deles, Verdão! O maior do centro-oeste", postou outro torcedor leonino.