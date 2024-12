Prefeitura do Recife abre licitação para concessão do Geraldão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), iniciou, neste sábado (7), o processo licitatório para a concessão do Complexo Multiuso Geraldo Magalhães, mais conhecido como Geraldão, localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital.

O edital, publicado na edição deste sábado (7), no Diário Oficial do Município (DOM), prevê a realização de obras complementares à reforma e modernização do local, além da gestão, manutenção e operação do complexo, que abrange o ginásio, quadras poliesportivas externas, piscinas e outras instalações. O contrato terá duração de 35 anos e proporcionará investimentos da ordem de R$ 228 milhões.

O processo licitatório será de forma presencial, com sessão pública prevista para o dia 16 de janeiro de 2025, às 10h, no Recife. O critério de julgamento adotado será o de maior oferta, referente ao maior valor de outorga fixa. Os interessados podem acessar os documentos da licitação no site https://parcerias.recife.pe.gov.br/projetos/concessao-do-complexo-multiuso-geraldao/.

Ao todo, o Geraldão ocupa uma área de mais de 37 mil metros quadrados, sendo 21 mil metros quadrados de área construída e é constituído por um ginásio multiuso, piscina, quadras poliesportivas e estacionamento.

Pelo modelo de concessão, não haverá contrapartidas da Prefeitura do Recife, sendo a futura empresa concessionária responsável por captar receitas por meio de locação do espaço para eventos, como feiras, congressos, bares e restaurantes, academias, lojas esportivas e estacionamento, além de exploração publicitária. Além disso, outra possibilidade de monetização pela empresa vencedora é a comercialização do Naming Rights do equipamento a um patrocinador privado, a exemplo de como ocorre em arenas esportivas no Brasil e em outros países.

De acordo com o edital, o acesso a área do complexo continuará livre e as atividades de escolinhas esportivas gratuitas desenvolvidas pela Secretaria de Esportes do Recife nas quadras poliesportivas, quadra de areia e piscinas serão mantidas.

A empresa vencedora – que apresentar o maior valor de outorga fixa – deverá fazer um investimento de aproximadamente R$ 19 milhões ao longo da vigência do contrato para modernização do Complexo, incluindo adequações nos sistemas elétricos, climatização, nos vestiários, quadras poliesportivas externas, piscinas, estacionamento e áreas comuns.

Com a parceria e modernização do Geraldão, a Prefeitura do Recife espera fortalecer a cidade no cenário dos grandes eventos nacionais e internacionais de esportes, shows e outras atividades de entretenimento.

EVENTOS ESPORTIVOS

Nos últimos quatro anos, o Geraldão sediou uma ampla gama de eventos esportivos, nacionais e internacionais. Destacam-se a Copa América de Basquete Masculino (AmeriCup) e os campeonatos sul-americanos de handebol e vôlei, além das finais da Superliga de Vôlei em 2022 e 2024.

No cenário regional, o equipamento também recebeu os Jogos dos Servidores, Escolares, Paralímpicos (vários, como festivais e treinamentos de seleções), da Pessoa Idosa e o Recife Bom de Bola. Competições de artes marciais, como judô, karatê, jiu-jitsu e MMA (Jungle Fight) também marcaram presença. Houve de CrossFit e eSports, como o CBLOL, inclusive. Além disso, há no local 14 escolinhas esportivas que beneficiam, gratuitamente, cerca de 3.500 alunos.

RECIFE PARCERIAS

Os estudos de viabilidade foram realizados dentro do programa Recife Parcerias que desenvolve projetos de concessões e parcerias público-privadas no município. A execução do programa já resultou na assinatura de três concessões de serviços: Relógios Eletrônicos Digitais, Parques Urbanos e Placas Toponímicas, que conferem maior eficiência e benefícios a população na prestação dos serviços públicos, além de garantir cerca de R$ 760 milhões em benefícios diretos à população, com investimentos, outorgas e impostos, além da movimentação indireta.

O Programa Recife Parcerias tem como meta viabilizar R$ 20 bilhões em benefícios para o município nas próximas décadas, com construção de infraestrutura de forma ágil e com melhor qualidade na prestação de serviços públicos para a população recifense. Meta a ser realizada por meio de projetos de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs), contratos de longo prazo em que os parceiros privados são responsáveis tanto pelo investimento em infraestrutura quanto pela sua posterior operação e manutenção.