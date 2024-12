Botafogo perde para Pachuca (3-0) e se despede da Copa Intercontinental

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a derrota no chamado 'Dérbi das Américas', o Botafogo encerra uma temporada que foi histórica, com as conquistas da Libertadores e do Brasileiro

O Botafogo se despediu da Copa Intercontinental de 2024 ao ser derrotado pelo Pachuca do México por 3 a 0 nesta quarta-feira (11), em Doha, no duelo entre os dois representantes da América.

Os mexicanos chegaram à vitória com gols no segundo tempo do atacante holandês Oussama Idrissi (50'), do meio-campista colombiano Nelson Deossa (66') e do atacante venezuelano Salomón Rondón (80').

Com a derrota no chamado 'Dérbi das Américas', o Botafogo encerra uma temporada que foi histórica para o clube, com as conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Por sua vez, o Pachuca volta a campo no próximo sábado pela Copa Challenger, contra o Al-Ahly do Egito, em jogo equivalente à semifinal da Copa Intercontinental.

Quem vencer vai enfrentar o Real Madrid pelo título, daqui a uma semana, no estádio de Lusail, que foi palco da final da Copa do Mundo de 2022.

VANTAGEM MEXICANA

Sem grande público no estádio 974, os mexicanos mostraram desde o começo que tentariam tirar vantagem da decisão do técnico do Botafogo, Artur Jorge, de poupar jogadores por conta das lesões e do desgaste da equipe nos últimos dias.

O treinador português escalou o time sem seis titulares: o zagueiro Bastos, os laterais Vitinho e Alex Telles, o capitão Marlon Freitas, e os atacantes Thiago Almada e Jefferson Savarino.

"Não vou procurar arranjar desculpa nenhuma por aquilo que não conseguimos hoje. O Pachuca foi melhor do que nós, mais eficaz", disse Artur Jorge após a derrota.

Contra um adversário dizimado, o Pachuca dominou a posse de bola e ditou o ritmo, embora tenha deixado a desejar na produção ofensiva no primeiro tempo.

As duas melhores chances do time mexicano saíram dos pés de sua maior promessa e do jogador mais experiente: o meio-campista Elías Montiel e o capitão Rondón.

Montiel, de 19 anos, experimentou da entrada da área e a bola passou ao lado da trave esquerda de John, enquanto o Rondón, de 35, fez o goleiro do Botafogo trabalhar depois de aproveitar um erro na saída de bola do time brasileiro.

BOTAFOGO

O Botafogo respondeu nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1), quando Eduardo, uma das novidades na escalação, ajeitou com o peito e Luiz Henrique pegou de primeira, mas o chute saiu por cima do gol.

Até que no início do segundo tempo, Idrissi invadiu a área e deixou dois defensores no chão antes de bater no canto e abrir o placar para o Pachuca.

A desvantagem no placar forçou Artur Jorge a colocar em campo alguns dos grandes nomes do Botafogo, como Almada e Savarino, mas a equipe não conseguiu se encontrar quando os mexicanos deram o golpe final.

Quase dez minutos depois de entrar, Deossa aproveitou um erro na saída de bola alvinegra, algo que foi constante na partida, e bateu rasteiro para fazer 2 a 0.

Na reta final, Rondón fechou o placar para o Pachuca batendo cruzado de esquerda ao receber na área depois de um rápido contra-ataque.

O resultado coloca o time mexicano pela terceira vez na semifinal da Copa Intercontinental, depois de chegar a essa fase em 2008 e 2017.

"O que dá mais dignidade à vitória é o adversário. É um adversário de alto nível", disse o técnico do Pachuca, o uruguaio Guillermo Almada.









-- Ficha técnica:





Copa Intercontinental 2024





Pachuca - Botafogo 3 - 0





Estádio: 974 (Doha, Catar)

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)





Gols:

Pachuca: Oussama Idrissi (50'), Nelson Deossa (66'), Salomón Rondón (80')





Cartões amarelos:

Pachuca: Bryan González (28'), Alfonso González (47'), Oussama Idrissi (90')

Botafogo: Cuiabano (63')





Escalações:

Botafogo: John - Mateo Ponte (Tiquinho Soares, 68'), Adryelson, Alexander Barboza, Cuiabano - Gregore, Allan (Marlon Freitas, 56') - Luiz Henrique, Eduardo (Thiago Almada, 56'), Matheus Martins (Jefferson Savarino, 65') - Igor Jesus (Júnior Santos, 56'). Técnico: Artur Jorge.

Pachuca: Carlos Moreno - Luis Rodríguez, Sergio Barreto (Gustavo Cabral, 45'+4), Andrés Micolta, Bryan González - Elías Montiel, Pedro Pedraza (Sergio Hernández, 90'+1) - Alfonso González (Ángel Mena, 57'), Alan Bautista (Nelson Deossa, 57'), Oussama Idrissi (José Saldívar, 90'+1) - Salomón Rondón. Técnico: Guillermo Almada.