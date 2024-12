Real Madrid vence Pachuca (3-0) e é campeão da Copa Intercontinental

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Vini, que na véspera da partida recebeu o prêmio 'The Best' da Fifa, driblou o goleiro Carlos Moreno deixou Mbappé na cara do gol, abrindo o placar

Com gols de Kylian Mbappé, Rodrygo e Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o Pachuca do México por 3 a 0 nesta quarta-feira (18), no estádio Lusail, em Doha, e conquistou a Copa Intercontinental.

O time merengue encerra 2024 de forma espetacular, com cinco títulos: Copa Intercontinental, Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Supercopa da Uefa e Supercopa da Espanha.

Vini, que na véspera da partida recebeu o prêmio 'The Best' da Fifa, driblou o goleiro Carlos Moreno deixou Mbappé na cara do gol para abrir o placar no primeiro tempo (37').

Depois do intervalo, o time merengue ampliou a vantagem com um belo chute colocado de Rodrygo da entrada da área (53'). O gol ainda levou alguns minutos para ser validado, depois que o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela foi chamado para revisar um possível impedimento de Jude Bellingham na jogada.

Pouco depois, o goleiro Thibaut Courtois defendeu uma finalização perigosa do atacante Salomón Rondón.

Mbappé foi substituído para dar lugar a Brahim Díaz (62') por decisão do técnico italiano Carlo Ancelotti, que levantou seu 15º título pelo Real Madrid, batendo o recorde do mítico treinador Miguel Muñoz.

"Estou muito feliz, muito feliz. É uma conquista. São 15 títulos à frente do Real Madrid. Mais do que qualquer um, mais do que Miguel Muñoz e seus 14. História do time branco, com letras ainda mais douradas", afirmou Ancelotti.

PACHUCA VALENTE

Apesar da desvantagem, o Pachuca não desistiu e continuou atacando. Rondón quase marcou para o time mexicano ao aparecer sozinho para cabecear na área, mas a bola passou por cima do travessão.

Até que, na reta final, Oussama Idrissi derrubou Lucas Vázquez dentro da área e o árbitro marcou pênalti para o Real Madrid após revisão no VAR. Vini Jr. foi para a cobrança e bateu forte para fechar o placar da tranquila vitória merengue (84').

O Real Madrid estava classificado diretamente para a final como atual campeão da Europa, enquanto o Pachuca eliminou Botafogo (3 a 0) e Al Ahly (6-5 nos pênaltis após empate em 0 a 0) para disputar o título.

O time espanhol se tornou o maior vencedor da competição, com quatro títulos, ultrapassando Milan, Boca Juniors, Peñarol e Nacional, todos com três.

O Real Madrid venceu o torneio em sua versão anterior, limitada a um jogo entre os campeões da Europa e da América do Sul, em 1960, 1998 e 2002.

Nos Mundiais de Clubes disputados entre 2005 e 2023, o clube merengue foi campeão cinco vezes, também o maior vencedor.