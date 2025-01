Champions League: Resultados desta terça e quem está perto das oitavas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vitória épica de virada e fora de casa do Barcelona marcou a abertura da penúltima rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa

Com dois gols do seu capitão Raphinha, o Barcelona conquistou uma vitória épica e de virada nesta terça-feira (21), em Lisboa, sobre o Benfica (5-4), pela 7ª rodada da Liga dos Campeões, e a equipe catalã ficou mais perto da classificação direta para as oitavas de final do torneio.

O time da casa vencia com uma vantagem de dois gols a 12 minutos do final, mas os jogadores comandados pelo técnico Hansi Flick não desistiram em nenhum momento e acabaram conquistando três pontos cruciais e uma valiosa injeção de moral.

Com 18 pontos, o Barça segue em segundo lugar na fase de liga da competição e está perto de avançar diretamente para as oitavas de final, onde os oito primeiros enfrentarão os sobreviventes de um playoff a ser disputado entre as equipes entre a 9ª e a 24ª posição.

Atlético de Madrid vence e se classifica

O Atlético de Madrid venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 1 de virada nesta terça-feira (21) pela Liga dos Campeões graças a dois gols do argentino Julián Álvarez, que levou os 'colchoneros' ao terceiro lugar na tabela com 15 pontos e garantiu a vaga na fase final da competição.

Com este triunfo, o clube 'rojiblanco' ficou provisoriamente em terceiro lugar com 15 pontos, atrás de Liverpool e Barcelona, que também venceram seus respectivos jogos contra Lille (2-1) e Benfica (5-4). O Atlético garante assim que jogará pelo menos o playoff que vale vaga nas oitavas de final.

Álvarez (52' e 90') deu a vitória à equipe madrilenha, que começou perdendo após o gol do equatoriano Piero Hincapie nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1).

Liverpool vence e se classifica para as oitavas

O Liverpool chegou à sétima vitória em sete jogos na Liga dos Campeões ao bater o Lille por 2 a 1 nesta terça-feira (21), em Anfield, e de quebra se classificou diretamente para as oitavas de final, sem ter que passar pelo playoff prévio.

Os 'Reds' interromperam uma série de 21 jogos sem derrota do Lille, que ficou com um jogador a menos nos últimos 30 minutos de jogo devido à expulsão do lateral Aissa Mandi (59').

Os ingleses marcaram com Mohamed Salah (34') e Harvey Elliott (67'), enquanto Jonathan David (62') fez o gol dos visitantes.

O Lille, 11º na classificação da Champions, está garantido pelo menos no mata-mata antes das oitavas, mas ainda pode conseguir uma vaga direta na última rodada desta primeira fase, contra o Feyenoord, no dia 29 de janeiro, em casa.

Monaco se aproxima das oitavas

O Monaco deu um passo importante rumo às oitavas de final da Liga dos Campeões, ao bater o Aston Villa por 1 a 0 nesta terça-feira (21), no Stade Louis II.

Wilfried Singo marcou o único gol da partida logo aos oito minutos, aproveitando de cabeça uma bola mal afastada pelo goleiro argentino Dibu Martínez.

Com esta vitória, o Monaco soma agora 13 pontos em sete rodadas da fase de liga da Champions, o que praticamente garante a equipe entre os 24 melhores.

Atalanta goleia em busca de vaga direta

A Atalanta goleou o Sturm Graz por 5 a 0 nesta terça-feira (21), um resultado que aproxima a equipe italiana de uma das oito vagas diretas para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com 14 pontos em sete rodadas disputadas, a 'Dea' sobe provisoriamente para a terceira posição, a quatro do líder Liverpool e a um do Barcelona (2º), que ainda não disputaram seus jogos nesta semana.