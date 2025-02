Raquel Lyra garante punição a envolvidos em "barbárie" de torcidas organizadas no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), confirmou que está acompanhando desde o primeiro momento os atos de violência registrados no Grande Recife desde o início da manhã deste sábado (1). Segundo a governadora, 700 policiais estão mobilizados, e as medidas cabíveis estão sendo tomadas para punição dos envolvidos nas brigas antes do clássico entre Santa Cruz e Sport.

“Estou trabalhando com a equipe do governo desde o primeiro momento, e tomando as devidas providências para punir os vândalos responsáveis pela barbárie vista mais cedo no Recife. Cerca de 700 policiais estão destinados para a missão e os feridos estão sendo atendidos no HR. Os verdadeiros torcedores e a população não podem e não vão ficar acuados pelos que usam o futebol para praticar violência”, colocou Raquel Lyra.

Santa Cruz x Sport: Pré-jogo e confusões entre torcidas organizadas

CONFRONTO ENTRE TORCIDAS ORGANIZADAS



Horas antes do clássico entre Santa Cruz e Sport, já há registros de cenas de violência e selvagerias nas ruas do Recife. O Blog do Torcedor teve acesso a imagens que mostram grupos organizados brigando no bairro da Torre, na Zona Oeste da capital pernambucana. O confronto ocorreu nas imediações da Real da Torre com a Avenida Caxangá.

Minutos depois, a polícia chegou ao local, interrompendo o trânsito. Os organizados, contudo, entraram em confronto com a polícia, que disparou bombas para dispersar as torcidas. Nas imagens é possível ouvir tiros e muitas bombas.

Em outras imagens é possível ver pessoas sendo espancadas por grupos de rivais. Além de espancadas, as vítimas estão sendo deixadas peladas nas ruas cobertas de sangue.

Há relatos ainda de brigas em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, e em outros pontos da Região Metropolitana do Recife. São cenas que espalham terror e medo para a população que transita pela cidade.

Os grupos organizados ainda estariam usando páginas nos Instagram (que não vamos divulgar aqui) espalhando mais imagens de brigas e disputas.

O jogo ocorre às 16h30, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. No entorno do Arruda, os relatos são de muitos policiais e de vários helicópteros sobrevoando.

Em contato com o repórter João Victor Amorim, do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), Evandro Carvalho, relatou que não há chances do clássico ser adiado, já que fazer isso poderia trazer implicações ainda piores. O trabalho agora seria para conter esses grupos violentos.